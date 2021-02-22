王梓軒認犯賤辜負粉絲　陳潔靈教舞台生存法

出道第11年的歌手王梓軒，好滿意自己的音樂創作及表演拿捏，覺得有好大進步，但他從未奪得男歌手大獎，雖然以他出道的時間計算，他應該要去爭取一下，但他明白要配合一些準則或者規矩，他說：「你嘅方向已有一定抉擇，我做嘢唔會掉入獎項考慮嘅範圍，亦唔會後悔同團隊計劃好想做乜，所以唔會去苛求，最難攞嘅係，如果個個都讚你，但你知自己揸流攤，你都過意唔去。」

被標籤是富二代，覺得他是用金錢堆砌出成績，對於努力被抹殺他坦言：「細個時真係好在意。」為證明自己，他反而着眼在這班不喜歡、不愛戴他的人身上，他說：「我會將啲歌放上Forum，愈唔鍾意我愈放上去，仲要搵啲鬧我鬧得甘嗰啲，呢個心態好犯賤，對支持我粉絲係好唔公平，冇珍惜佢哋對我嘅鼓勵，辜負咗佢哋，最後發現呢場仗係冇得打嘅，因為呢啲人唔係畀你改變，唔鍾意就唔鍾意。」

好的作品就是他最好的成就，這是無法用金錢堆砌，謹記觀眾、樂迷才是他老闆，他坦言當初家人也不贊成他入行，他說：「站喺舞台係公平嘅，理得你讀乜書，屋企係點，鍾意聽你啲歌就聽，你演戲演得屎咪照鬧。」前輩陳潔靈曾經跟他說：「梓軒你太禮讓，我同你合唱緊，呢個舞台係戰場，如果你讓人，令你自己消失咗，你就輸咗一場，愈退愈後，你有一日行唔返上去。」

去年他在事業上作出極大挑戰，投資了6位數開創了自家網店，他跟團隊由策劃到設計再搵廠商到銷售，過程非常艱辛，但他覺得做歌手也不是易事，他說：「歌手都有複雜地方，冇機會時唔到你話事，做生意好實際，可以掌握到，冇咁被動。」他推出的服飾、配飾都走大眾化價錢，以他的女性粉絲為對象，他不會一下子大量生產，他說：「第1個投資唔可以太大，逐款出係唔會賺大錢，但唔會蝕住先。」