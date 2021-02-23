【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十二壬寅金建日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：安床、納畜、會友

忌：祭祀、動土、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

愛情運強，趁機表白，可令曖昧關係明朗化。

金牛

易與人發生口角，提防職場上有人扯你後腿。

雙子

財運不錯，但職場充滿變數，最好沉着應對。

巨蟹

有機會獲貴人指點，可望一展才華，名利雙收。

獅子

投資缺乏方向感，匆忙作決定只會損手收場。

處女

理財策略欠奉，與其要散財，倒不如主動請客。

天秤

洽談生意的吉日，從事銷售業務者要加把勁啊！

天蠍

財運佳，只要不貪小便宜，投資可獲理想回報。

人馬

運勢弱，不宜作重大決策，獨斷獨行易撞板！

山羊

頭腦靈活，工作表現出色，不妨花錢獎勵自己。

水瓶

待人接物要多包容，否則易與身邊人發生爭執。

雙魚

事業上獲得可喜的成績，但要保持態度謙遜。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（66歲）

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）猴 桃花弱

鼠

運勢欠佳，求財要謹慎，避免與陌生人合作。

牛

加強團隊合作，工作更順利，但要保重身體。

虎

懂得分享是好，但要有分寸，謹記量力而為。

兔

發展事業須時刻保持專注，分心易迷失方向。

龍

有付出才會有回報，趁今天整頓積壓的文件。

蛇

桃花運不錯，跟伴侶談談未來，關係更牢固。

馬

事業運下跌，工作遇阻滯，不聽警告易犯錯。

羊

工作運上升，但財運偏弱，處事不能大意啊！

猴

是日沖煞，愛情運一般，不適宜約會另一半。

雞

情緒不穩，宜控制脾氣，板着臉做人沒好處。

狗

學懂信任同事，利事業發展，但要注意健康。

豬

只要工作態度夠認真，可望得到豐厚的收入。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

順應天時是藥 萬物皆可為藥

一年有四季，一日也有四季。我們研習《黃帝內經》中五行學說的應用，就會明白到，天地萬物，生剋有序，陰陽寒暑，循環不息，天道運行，無法改變。

天地有陰陽，人有寒熱。上文講到，金水木火土與我們的關係。當你找到一個師傅準確找出你的五行所缺，可在日常食物類別中加減，補充五行所失。但要謹記，寧可不足也不可太過，要達到平衡。中醫會建議人們用甚麼東西來應對春夏秋冬的變化，原來在玄學上，我們也可按當年年運、節氣，配搭《黃帝內經》的指導，即個人五行喜忌來部署全年的飲食布局。舉例，辛丑年，辛為金，丑為土，春應肝木，金剋木，刀與木受傷害，木主肝，易產生肝鬱，不利關節，小腿容易腫脹，易發腦溢血，金運強勁，多飲食舒肝養膽之物，有助化解。須知道有好的身體，才有好運，沒有健康，有塊金在你前面都沒有力氣去取。

順帶一提，春天出生人多缺金，適宜吃白色食物、雞、蘿蔔等。夏天出生人多缺水，適宜吃水產、黑豆、瓜類等，少吃辛辣，否則易上火。秋天出生的人多缺木，適宜吃綠色蔬菜與補肝食材。冬天出生的人缺火，這類人適宜吃辣，並避免吃生冷食物，否則有可能導致腸胃不適。謹記，每事達到平衡，不要太過便可。

最後，請大家拍一張全家合照放在家中大廳，下次講有甚麼開運玄機。