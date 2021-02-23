【牙痛頭痛肚瀉】江嘉敏老蘭後巷墮地壓謝東閔

藝人江嘉敏、謝東閔日前為無綫劇集《黯夜守護者》於中環拍攝夜班，雖然嘉敏當日既牙痛、頭痛又肚瀉，但專業的她頂硬上拍通頂，與東閔拍攝動作戲份，穿上短裙又要擒高又要向後翻，拍時看似活力十足，實情鏡頭後就如「攣弓蝦米」，坐低搽油兼搓肚，我見猶憐。

當晚拍攝劇情講述身為KOL的嘉敏走去蘭桂坊搜證，更要於後巷爬高搵證據，點知撞正謝東閔放狗，狗仔突然狂吠，嚇到嘉敏高處後翻，成個人瞓落男方身上。拍攝時嘉敏不時說好驚！要攝影師及東閔安撫，東閔謂：「冇事嘅！你信唔信我先，我托住你喎！有事都係我有事先啦！」場面搞笑。

事後嘉敏受訪時透露之後還會有不少動作場口，還會有被強姦戲份，所以這場只是「小兒科」。問她為何新年流流病痛纏身時，她說：「我隻智慧牙之前都痛過，我睇咗牙醫，佢話壓住條神經線，加上我怕依家剝會臉腫，連唔到戲，惟有食住止痛藥，等拍完先剝，就係因為牙痛，搞到我頭好痛，尋晚都屙咗好多次，依家仲絞肚痛。」雖然之前是非纏身，但她表示不會去「打小人」，反而想去拜神，祈求身體健康。而生肖屬狗的她，亦會去攝太歲，希望一切順利。見她比之前再清減了，她笑言：「我怕肥，今年一舊年糕都冇食！（初三情人節點慶祝？）赤口喎！我好多情侶朋友嗰日見面都鬧交，所以情人節我都係返媽咪屋企，同家人一齊過。」

而東閔現實生活中都有養狗，他坦言平時甚少放狗，笑言愛犬比他更活躍，難於控制。說到何哲圖離職星夢，身為旗下歌手的他坦言現時都拍劇為主，又謂：「對於我嚟講，都係做好自己份內事，唱歌方面都想同其他人合作，希望有啲新嘗試。」