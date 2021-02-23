東方日報C1：袁偉豪前世得罪人　叩頭道歉1,000次轉運

貴為無綫一線小生的袁偉豪，去年與富家女張寶兒拉埋天窗，愛情、事業兩得意。近日他在節目上自爆靠靈媒指點才成功轉運，被指前世得罪人的他，唸着對方姓氏叩頭道歉1,000次，事業果然漸見起色，認真神奇！

「三億駙馬」袁偉豪（Ben）如今在無綫劇接劇備受重用，但其實默默捱了多年。17歲入行的他，幕前演出機會一直不多，曾邊做藝人邊打工維生，試過做人體模特兒、婚禮錄像、市場推廣甚至鍾鎮濤助手等，直至選港男奪冠後進入無綫，2016年憑劇集《城寨英雄》彈起，之後開始順風順水！

近日他接受麥玲玲與林盛斌主持的節目訪問，該集以「人運和地運」為主題，提到藝人借運之說，他分享親身經歷：「遇過一個問米婆婆，佢話我前世得罪人，遮咗半塊面，所以出道頭10年事業完全冇起色，佢教我口中唸住對方姓氏叩頭道歉1,000次，叩頭之後，我就有機會加入無綫，事業運亦慢慢轉好。」

7千萬愛巢未完美

談及住屋方面，Ben透露婚前約幾年就搬一次，去年因結婚，一年內搬了兩次，最終與太太張寶兒以7千萬購入愛巢，雖算得上是Dream House，但並非終極：「我跑步經過大坳門，沿路有間破屋好似《鐵甲奇俠》間屋，出面一邊係懸崖，另一邊有幾棵樹，落地玻璃望住清水灣，我好想住嗰度，擁有自己設計嘅車房、Band房等。」他亦坦承買樓一事由外父主導，花了幾天計數後決定大膽一試。

講到另一半是富家女，Ben早前被網民狠批「醜男」後爆Seed反擊：「繼續話我食軟飯！」他直認跟寶兒一起後面對不少壓力：「入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後唔舒服，點解要咁講我呢？」又自認硬頸：「乜都駁嘴，所以耐唔耐就出聲！講真，層樓我唔使供咩？我都要搵錢，我都要Keep好個樣，點知又畀你班人話面膠、醜男！」不過，他慶幸夫妻感情未受閒言閒語影響，又指外父外母欣賞他一步一步捱出事業，而且認為只有他才可「治」到寶兒，才將寶貝女交給他。

張寶兒：唔係得罪我

對於老公「叩頭轉運」一事，寶兒受訪時表示聽過，記者笑問Ben前世得罪的人是否姓「張」？她大笑說：「哈哈！唔係我嚟呀！佢話當日同朋友去一間廟仔，個問米婆婆話佢上世有件咁嘅事，當時佢冇即刻去做，係隔咗好多日，覺得上世如果真係有嘢做得唔好，自己都要道歉，等對方安息。」她自言與老公不算太迷信，但若有高人指她叩頭3,000次可得「龍鳳胎」又如何？她笑說：「咁首先要睇吓我想唔想要龍鳳胎先，可能我會有啲驚！」

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