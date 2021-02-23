成軍近30年　電子組合Daft Punk爆炸宣布散Band

法國殿堂級電子音樂2人組Daft Punk於香港時間昨晚網上公開一段名為《Epilogue》（結語）的短片，以另類方式宣布解散。震驚電音界 !

短片長達8分鐘，全無對白。只見當中戴住銀頭盔的成員Thomas Bangalter背上被裝上計時炸彈，而隊友Guy-Manuel de Homem-Christo就負責將炸彈啟動。最後Thomas被炸至粉碎，而Guy就愈行愈遠。最後畫面寫上「1993-2021」的字句，代表成軍28年的Daft Punk正式解散。

Daft Punk宣布解散後，大批樂迷紛紛於社交網站留言表示震驚。其中不少與他們合作過或被其音樂影響的音樂人包括DJ Diplo和意大利電音大師Giorgio Moroder等都有留言回應。其中被Daft Punk視為師傅的Giorgio就於社交網轉發解散的報道並留言說：「極好的音樂年代已過去！」曾與他們合作名曲《Get Lucky》的美國著名男歌手Pharrell Williams亦留言說：「永遠的傳奇」 。

Guy-Manuel de Homem-Christo和Thomas Bangalter於1993年合組Daft Punk，名作包括《Get Lucky》以及《One More Time》等。自1999年起他們開始戴上機械人頭盔和手套成為招牌的標記。