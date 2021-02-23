韓國翻拍《想見你》　網民推李鍾碩朴敘俊IU合演

由台灣藝人柯佳嬿與許光漢及施柏宇等合演的台灣電視劇《想見你》，去年熱爆亞洲，更帶挈許光漢及施柏宇人氣急升。而韓國繼早前翻拍自內地網劇《太子妃升職記》的韓劇《哲仁王后》收視爆燈後，又落實由男團EXO成員D.O.擔演韓版《不能說的秘密》，而近日已有韓國製作公司落實翻拍台劇《想見你》。

由於《想見你》去年在韓國大受歡迎，故不少網民亦對韓版大感期待，紛紛提出心目中男女主角的人選，當中以退伍後強勢回歸的男星李鍾碩及朴敘俊的呼聲最高，不少網民亦推舉由李鍾碩及朴敘俊分別飾演許光漢與施柏宇的角色，至於女主角人選，有網民則屬意人靚聲甜的女歌手IU或朴信惠演出。

《想見你》故事講述女主角黃雨萱在交往多年的男友王詮勝離世後，憑藉思念回到1998年、靈魂穿越成為另一個跟自己長得一模一樣的女孩陳韻如，並遇到和她已故男友一模一樣的男子李子維、以及默默守護陳韻如的莫俊傑，在種種謎團和複雜交錯的時空之中，嘗試改變過去和未來的命運，劇集於前年底至去年初在台灣播映期間創下收視佳績。