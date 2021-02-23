羅志祥周揚青復合？3大「關鍵證據」疑轉地下情

台灣舞王羅志祥（小豬）去年4月被周揚青毀滅式分手，咩多人運動、偷食等淫亂史大家都仲言猶在耳，點知近日就有網友發現小豬同周揚青疑似復合，更列出2大「關鍵證據」力指2人轉玩地下情，震盪網友大腦！

網友搵到嘅蛛絲馬跡當中，其中一樣就係早前周揚青參加大陸綜藝節目《潮流合夥人2》時，歐陽娜娜送卡通公仔畀其他嘉賓，周揚青一眼就睇中一隻粉紅色豬仔，不禁令人聯想係小豬「愛的替身」，歐陽娜娜當時仲話：「我就知道你會選這隻豬。」周揚青聽完即刻怕醜偷笑，網友即揣測分分鐘歐陽娜娜都係知情人之一。

而前日（21日），周揚青同社交網小號發文：「希望今天做出的決定，在未來永不後悔。」有網友就問佢幾時會布，佢表示：「過兩個月吧！」唔少網友就估佢係咪拍拖，點知同一日，小豬竟然發文表示：「下定決定要做一件事，就要努力去做。」雖然配圖係佢量緊體重，但兩人發文時間點同內容均引起唔少揣測，有網友推測周揚青同羅志祥復合。

再加上身為內地人嘅周揚青，曾透露係為咗同小豬拍拖而學繁體字，不過佢分手後被發現繼續使用繁體字，即被指雙方仲有聯絡，不過當時佢解釋係因為同台灣朋友Chat，一時未切換過嚟喎。