好煮意：南非菜燜豬扒有咩特別？

每個人心目中都有自己的Comfort Food，網民immaculatebites早前在社交平台發布自己喜愛的燜豬扒菜式（Smothered Pork Chops），豬扒略醃後，外表蘸一層用麵粉、調味粉和紅椒粉等拌勻的混合粉，煎香表面封鎖肉汁後撈起。原鑊炒香蒜蓉和洋葱絲再撈起，不用洗鑊就可以煮溶牛油，加剩下的混合粉和牛奶煮至糊狀，最後加雞湯和豬扒燜煮至軟腍便可以吃，軟腍的豬扒配上入味的醬汁，啖啖肉又好吃。剩下的醬汁還可以拌飯或意粉吃，一滴都不浪費。

材料：

豬扒 4塊

鹽 少許

胡椒 少許

Cajun調味粉 2茶匙

麵粉 3/4杯

紅椒粉 半茶匙

辣椒粉 1/4茶匙

白胡椒 半茶匙

洋葱粉 1茶匙

蒜粉 2茶匙

植物油 3湯匙

洋葱絲 1個

蒜蓉 3至4瓣

鮮百里香碎 1至2茶匙

無鹽牛油 3湯匙

奶 1杯

雞湯 3杯

做法：

1.麵粉、紅椒粉、胡椒、白胡椒、蒜粉、洋葱粉拌勻。

2.豬扒加鹽和Cajun調味粉醃勻，放在混合麵粉上。

3.燒熱油，煎香豬扒撈起。原鑊加蒜蓉、洋葱絲和百里香炒勻撈起。

4.煮熱牛油，將剩下的混合粉加入煮至濃稠，加奶煮成糊狀。

5.加入雞湯煮勻，放入洋葱、鹽和胡椒、豬扒，煮約30至45分鐘便成。