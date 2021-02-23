好煮意：南非菜燜豬扒有咩特別？
2021年02月23日 12:00
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每個人心目中都有自己的Comfort Food，網民immaculatebites早前在社交平台發布自己喜愛的燜豬扒菜式（Smothered Pork Chops），豬扒略醃後，外表蘸一層用麵粉、調味粉和紅椒粉等拌勻的混合粉，煎香表面封鎖肉汁後撈起。原鑊炒香蒜蓉和洋葱絲再撈起，不用洗鑊就可以煮溶牛油，加剩下的混合粉和牛奶煮至糊狀，最後加雞湯和豬扒燜煮至軟腍便可以吃，軟腍的豬扒配上入味的醬汁，啖啖肉又好吃。剩下的醬汁還可以拌飯或意粉吃，一滴都不浪費。
材料：
豬扒 4塊
鹽 少許
胡椒 少許
Cajun調味粉 2茶匙
麵粉 3/4杯
紅椒粉 半茶匙
辣椒粉 1/4茶匙
白胡椒 半茶匙
洋葱粉 1茶匙
蒜粉 2茶匙
植物油 3湯匙
洋葱絲 1個
蒜蓉 3至4瓣
鮮百里香碎 1至2茶匙
無鹽牛油 3湯匙
奶 1杯
雞湯 3杯
做法：
1.麵粉、紅椒粉、胡椒、白胡椒、蒜粉、洋葱粉拌勻。
2.豬扒加鹽和Cajun調味粉醃勻，放在混合麵粉上。
3.燒熱油，煎香豬扒撈起。原鑊加蒜蓉、洋葱絲和百里香炒勻撈起。
4.煮熱牛油，將剩下的混合粉加入煮至濃稠，加奶煮成糊狀。
5.加入雞湯煮勻，放入洋葱、鹽和胡椒、豬扒，煮約30至45分鐘便成。