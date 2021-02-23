GG Denim織花洗水牛　復古到暈！

源自藍領工裝的丹寧服飾與生俱來就經常與復古風格扯上關連，這種以耐磨襟着見稱的丹寧布料更是Gucci主帥Alessandro Michele設計服飾時經常使用的物料。今回最新推出的Epilogue系列就將棉質丹寧布與品牌標誌性GG圖案織花結合，並運用出色的洗水效果營造自然率性的質感及外觀，將丹寧服飾帶上時裝舞台，延續品牌獨特的復古格調。

Gucci Epilogue系列的GG Denim織花丹寧布採用有機棉製造，其栽種及生產過程嚴禁使用化學品、殺蟲劑及人造肥料，堅守以尊重生物多樣化、改善土質及減水耗水量的種植方法。丹寧布料分別運用靛藍紗線（經線）及白色紗線（緯線）紡織而成，並加入提花織法凸顯經典GG標誌，當中靛藍紗線更經過石磨工序讓其呈現出自然的「色落」效果，最後更將布料作輕微「疋染」（意指織成布料後進行染色）及固色處理，讓布料可以保持仿舊效果。

GG Denim除了應用到各款懷舊風格的男裝及女裝服飾上，更結合招牌House Web織帶細節演變出多款配飾單品，包括Tennis 1977 Sneakers、Dionysus Handbag及Jackie 1961 Handbag等，為整個系列帶來更完整的復古氛圍。