台日英自煮靚麵　點止沖水淥咁單調

雖然香港貴為美食之都，咩珍饈百味都有得食，但偶然口痕，又或半夜寂靜時，都想吃一口即食麵。現今的即食麵相當多元化，如杯麵不單有日本品牌，近期新增了英國風味，另外還有日台的盒裝麵，內裏由麵條、配料，甚至湯汁都預備好，方便簡單又美味，點止就咁倒熱水食咁簡單。

台灣直送

每次去台灣，除了走遍大小夜市，還要吃地道的牛肉麵。雖然大家還未能赴台，不過三星台菜食堂早前排出三星招牌紅燒牛肉麵及濃汁鮑魚滷肉拌麵的台式盒裝麵，內裏除麵條外，前者選用軟腍牛腱肉配招牌牛骨濃湯配搭，後者有2隻鮑魚和滷肉作配，無論選擇湯麵或拌麵，都一樣咁有「台」味。

自煮拉麵沾麵

天氣乍暖還寒，偶然來一碗熱呼呼的拉麵，暖胃又解酒。阿夫利拉麵近日推出「AFURI At Home」的自家煮製拉麵，當中包括柚子鹽味和柚子辣湯拉麵，以及柚子甘露和辛露沾麵，包裝內除有自家製生拉麵，會按不同口味附有配料，如魚介鮮雞湯底或醬油沾麵汁，炙燒叉燒或角煮豚肉，以及芝麻辣椒碎、紫菜和味筍等配料，跟住指示烹煮，就可在家煮出一碗地道美味的拉麵或沾麵。

健康杯麵

每次想吃杯麵，周邊的人總會講熱量有幾高、有味精又無益等，不過凡事總有例外。近日來自英國的杯麵品牌Mr.Lee's Noodles，以健康作賣點，標榜低糖、低鈉、無味精、不含棕櫚油和添加劑等，湯頭以急凍食材製作，內有越南白米製的低卡河粉，包括有椰香雞肉喇沙、蔬菜清雞湯、五香竹肉湯和白味噌素菜湯4款口味，大家可按個人喜好選擇，而且每杯只有200至260卡路里，吃時都覺得無咁驚高熱量。