拜師備戰鍾培生！林作自認骨骼「驚」奇

前港姐麥明詩舊愛林作與「百億富三代」鍾培生的百萬擂台隻揪戰，未埋牙已隔空「開戰」，為積極備戰，林作跟資深搏擊教練向柏榮拜師學藝，表示正聽取師傅意見應如何做起，自言於10多年前學過泰拳招式，對搏擊可說一竅不通。

面對鍾培生有搏擊經驗，問到可感壓力？他說：「好難唔打，100萬唔係個個都有機會，我代表香港普遍市民多謝佢。（你撕爛合約喎！）太渣太弱，以前做大律師畀啲建議佢，當事人應該見面一齊簽，傾就未必要面對面。（有冇聯絡佢？）有透過條片叫佢整過。（佢接收到？）睇我幾有誠意打，唔係做樣，今日就係學點樣打佢。（人哋好勁喎！）我冇睇，總之佢抵打就打，我信心十足！」

談到女友裕美也想見證鍾培生打他，林作笑說：「我哋關係有時唔好，佢對我充滿怨恨，想借其他人隻手出一口氣。（媽咪就撐你！）佢叫我去打，全城都食緊花生，冇乜人對我好。」對於鍾培生直言不欲與他傾談，林作指雙方到最後只想找折衷方案，問到100萬外可有其他條件？他表示時間、地點、人數及有甚麼觀眾也需要清楚：「大家都公平，諗佢都想見到我識打，要備戰吓，業餘咩，拳套都唔識戴，佢有講過4個月，到時學打第一場，今日要同師傅傾，我要用幾耐時間可以上到台，今日教完，原來我係骨骼驚奇。（係精奇！）咁我今晚就揸車去佢屋企，聽講佢屋企有擂台。」

有網民揶揄這場擂台戰最後會變吹水戰，他表示很多拳賽前期也涉及口水戰，但不代表唔打，所以要畀少少耐性，否則好難畀香港人交代：「我唔打鑊佢，冇辦法出一口氣！（麥明詩叫你哋唔好拎女性器官討論！）我冇乜個別評論，全城都抽緊水啦！（網民又將你同鍾培生背景比較！）今次係代表香港宅男、普通人家，喺佢眼中，我哋全部都係普通人，所以我係背負住香港幾百萬人嘅希望，會加倍努力。」

有指二人私下有交情，他指與對方僅於多年前的慈善活動上打過招呼及握手，私下沒有見面，也沒有對方手機號碼，今次事件起源是自己於媒體新聞下留言，扯起對方把火邀戰：「我都唔可以龜縮，但絕無炒作成份，依家等佢安排。（如果贏咗100萬點用？）壯大自己個工作團隊。」

而靜了2日的鍾培生，稱不想再與林作口水戰下去：「唔想再講，打就簽，費事口水戰。（新合約係咪再傳咗畀林作？）律師會搞，唔想同廢人講嘢。（唔想同佢再扯上關係？）唔想，佢簽就簽，唔簽由佢，如果3月7日前仲未簽，我就close file，當完。（林作媽咪都支持佢打！）咁就打啦！講咁多廢話，叫佢搵定輪椅Sponsor。」他說知道林作搵格鬥師傅練武，他說：「我都問過人，但冇人肯教佢。（點解？）話唔想同佢扯上關係。」