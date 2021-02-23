東沖有料到：泰國Amazing佛寺

經常把Amazing Thailand掛在嘴邊，因為泰國真的無奇不有！佛寺是佛門的清靜地，對很多人來說是關乎宗教信仰，有神聖不可侵犯的莊嚴。但偏偏泰國有不少佛寺卻是千奇百趣，我曾採訪過放有幪面超人、鹹蛋超人、蝙蝠俠等超級英雄的佛寺，背後目的其實不外乎吸引年輕人及小朋友前往佛寺聽做人道理，並藉着同行父母的捐獻幫助佛寺及有需要的人。

我最近前往了另一間意想不到的佛寺，內裏沒有超級英雄但放滿了不同的卡通公仔，例如有幪面超人及多啦A夢等擺設，造型充滿了「土砲」的感覺。除此之外，就連廁所的牆壁都畫有IQ博士、米奇老鼠、Hello Kitty等角色，十分趣致！與此同時，佛寺內亦有很多大Size的人物公仔擺設，造型都是源自當地神話故事中的人物，過癮的是造型打扮十分Updated，例如戴着口罩、手錶、智能電話，或在玩自拍及結他。整間佛寺賣點甚多兼甚富心思，跟其他的相比非常不同，目的同樣是為了吸引多些訪客聽佛經及捐獻。

關於宗教，可以的話我也盡量少提及。畢竟各人對宗教有不一樣的理解，有些人覺得將趣味事物放入寺院內，會破壞神聖莊嚴兼格格不入，但也有人抱有包容之心覺得無所謂，其實在沒有做壞事的情況下，想辦法吸引多些群眾前往佛寺，也未尚不是一件好事啊。

胡慧沖