羅霖冧讚混血新抱聽話又叻女　開通嗌5年後先生B

「美魔女」羅霖今日帶同愛犬出席新春團拜活動，去年尾榮升做奶奶的她，坦言新年願望除了身體健康、疫情快完過正常生活之外，就是最想一家團聚，一直心繫身在美國、冇見成年的二仔及混血新抱仔。

提起新抱仔她即眉開眼笑兼讚不停，開心話猶如多了一個女，完全沒有婆媳糾紛：「成日同佢傾電話，都傾成個幾鐘，佢會講好多阿仔唔會同我講嘅嘢，佢真係好乖，話我聽返緊學都返3份兼職，佢成績好好，我個仔本身成績攞C，喺佢鞭策之下攞A，令我大跌眼鏡！又會教我個仔煮嘢食，平時佢哋2個做家務會分工合作，將個仔交畀佢真係放心晒！」

問到會否恨抱孫、做嫲嫲？她表示不恨，反而恨見新抱仔：「從來都冇見過面，只係視像，新年嗰陣佢用廣東話同我、媽咪拜年，佢好有語言天份！又問我新年有咩傳統菜式，我就教咗佢整啲簡單嘅。」續說對方希望4、5年後才生B，暫時先過二人世界：「依家先23歲，去吓旅行周圍見識吓，之後佢哋仲要補擺酒、度蜜月，咁快有B對佢唔公平，佢仲叫我幫眼睇婚紗，咩都尊重我、問我意見，已經講埋BB未必喺美國讀書，鍾意亞洲地區，識分析好成熟，真係好感恩！」畀新抱仔幾多分？她秒答滿分100，又搞笑說：「仲未見，見咗面唔知會唔會加、減分㗎，哈哈！」

至於大仔及細仔，她笑說不會催婚，會給予空間及自由度：「細仔之前有帶過女朋友返屋企3次，唔知散咗未，係幾靚女，咁啱又係混血兒。」