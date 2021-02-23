《不日成婚》復活節上映　陳家樂衛詩雅勁興奮

由陳家樂、衛詩雅（Michelle）主演愛情喜劇《不日成婚》，原定為牛年賀歲片，無奈遇上第四波疫情，戲院需要停業直至初七再復開，《不》片亦作重新部署，最終決定於4月1日復活節黃金檔期上映，對此，陳家樂興奮地說：「首先好多謝大家好關心《不日成婚》幾時上映，終於定咗復活節，我當然好開心，因為都係一個好重要嘅長假期，喺現時疫情之下，電影能否如期上畫存在很多變數，希望大家盡力控制疫情，保持身心健康，就可以一起去戲院看戲！」

家樂是標準戲迷，得悉戲院重開，跟無數餓戲已久的影癡一樣，誓言要立即行動：「我都有好幾個月時間沒進戲院，好想在一日之內，盡情睇晒所有想睇嘅好戲！」

至於女主角衛詩雅（Michelle）亦笑言很開心：「我好期待，男士與女士看完電影後，可會有不同的觀感與反應，我看完就很喜歡，相信觀眾會非常有共鳴！」

而在戲中與談善言飾演鬥氣夫妻的朱栢康則指復活節上映很有意義：「復活節上畫，即係象徵整個電影業復活了，都幾好feel！」朱栢康期待，觀眾欣賞過《不日成婚》，會帶着陣陣歡樂氣氛離場：「希望這齣電影可以喚醒觀眾及身邊所愛的人一些甜蜜回憶，或許當前在感情上遇到甚麼困難都好，彼此都能惦念當初的美好，重新獲取力量繼續走下去。」談善言則以「踏實」形容當下感受：「好像一直提起的一隻腳，終於能夠踩回地下，有種腳踏實地的感覺，自己都好期待看到這齣作品。」