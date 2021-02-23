趙哲妤為愛女學有所成　楊曉穎準備做人妻

藝人趙哲妤（Uny）、楊曉穎（Sharon）、姚琰茵(Bonnie)、賴彥妤(Vivienna)、練樂儀（Alina）和劉芷盈(Mizer)出席形象指導許嘉浩（Karl）的團拜，眾星着到紅噹噹一齊歎火鍋，寓意愈滾愈旺。

Uny坦言去年疫情令很多人的計劃也受到影響，今年她最大的轉變是為愛女修讀了多年言語治療課程終於順利畢業了，更正在社區言語治療中心實習工作。她的4歲愛女小魚愈來愈好動靈活，有不少運動也能達新技能解鎖。新年她帶女兒去郊外露營，四圍暢遊。楊曉穎今年會做新娘子，所以今年她狂去𢭃利是，笑言下年就要派雙封利是。未婚夫自小在加拿大長大，她待完成手頭上首個個人畫展工作後便計劃飛到加拿大跟其家人商討婚事，更笑言準備好組織家庭，不介意「兩個去三個返」。

寫真影模姚琰欣計劃於今年再度拍攝性感寫真集，賴彥妤（Vivienna）與好姊妹練樂儀（Alina）經常孖住出活動，在中環律師樓實習的Vivienna以及任職護士的Alina均表示公司的律師和醫生不是他們的目標，不太強求戀愛運的她們覺得趁年輕努力發展工作較為重要。曾任職空姐的劉芷盈（Mizer）表示有關心前同事的情況，更計劃空姐空少朋友一同集資搞小生意。