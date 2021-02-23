泳兒行暗黑系做自己　被孫燕姿一句話點醒

歌手泳兒今日大露纖腰，參與「音樂永續」計劃的電台節目錄影，挑選了新加坡天后孫燕姿的經典金曲《天黑黑》演唱，她心心眼表示是對方的Fans：「細個喺新加坡讀書，呢首歌好有童年回憶，人大咗再唱有唔同嘅感覺，好多謝呢個計劃畀我私心唱。」又感謝孫燕姿有給予她在演繹上的意見，特別記得對方的一句說話：「佢話做歌手，唱歌嘅時候一定要加入自己嘅故事、特色，依家無論喺曲風、衣着都有同公司溝通，想做番自己少少，行暗黑系、着沉色衫，好開心可以更加表達到自己。」

新一年泳兒希望可以再接再厲唱好歌，並透露剛收了一份新歌歌詞，同樣都是包含暗黑元素。不過她笑說現時另有緊要任務在身：「新年食太多蘿蔔糕要減肥，男友見我試今日呢套衫話我有肚腩，所以我要縮少少肚。」

另外，講到無綫跟三大唱片公司正式破冰，她表示都有留意到，並謂最希望樂壇能百花齊放：「歌手可以有機會上唔同平台唱歌係件好事，就好似自己都會試唔同曲風嘅歌，近日推出嘅新歌《所有遺失的東西》仲有同組合per-se合作，雖然大家唔同風格、唔同公司，都好多謝公司畀呢個機會我哋，出嚟嘅效果好有化學反應。」