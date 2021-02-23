韓女星「換髮」啟示：初春流行中長髮

今年初春流行溫柔、女人味十足的中長髮，配合不且捲度，能帶出可鹽可甜，浪漫可愛的氣質。（互聯網）

隨着春天來臨，女士們都想去舊迎新。除了換上薄薄的新衣外，更希望轉個新髮型，為Total Look增添新意。比起往年大熱的個性髮色和短髮，今年初春似乎更流行溫柔、女人味十足的中長髮，不少韓國女星也率先以飄逸又不失個性的中長髮示人。如果你都想跟風，就要睇睇一眾女神的示範！

【柔美雲朵捲】

今年初春雲朵捲繼續大熱，着重蓬鬆感的雲朵捲以自然輕盈的捲度營造出空氣感。可以搭配不同的劉海，同時也是捲髮中較易打理的一款，捲髮新手和懶人不妨一試。

【優雅大波浪】

波浪捲可說是捲髮界中的不敗傳說，年年都總有「擁躉」。浪漫的捲度不但適合不同臉形，更具修飾輪廓之效。加上可根據髮型長短、捲度變化出不同的感覺，是不少初試捲髮女生的首選。

【百變C型內捲】

如果不喜歡太明顯的捲度，但又覺得直髮太貼太單調的話，在髮尾的位置電出C型的內捲亦是不錯的選擇。短中長髮都適用，輕輕一捲空氣感十足，可甜可鹽十分迷人。

【浪漫波紋捲】

比蛋捲髮更優雅、比大波捲更可愛的波紋卷最適合風格隨時切換的女生，能時而化身可愛小公主，又或搖身一變成為優雅女王。以自然的波紋帶出浪漫感，既有氣質又不會過分突出。

【慵懶空氣燙】

介乎直髮與曲髮之間的空氣燙，絕對是懶人首選。以微微的弧度形成輕盈感，既不用刻意打理又具有造型感。捲髮可以十分百變，看起來慵懶且隨意。

【活力鎖骨髮】

至鎖骨長度的髮型既可攻亦可守，燙成水波紋優雅又不失活力，既可束起亦沒有長髮的厚重感。鎖骨長度直髮既可直接形成造型，亦可捲出不同弧度變成短髮，造型百變。

【經典黑長直髮】

黑長直髮是女神中的經典髮型，充滿文藝感。對於皮膚白的女生來說更是突出優點的利器。可愛、優雅又不失女人味，配上便服是可愛的鄰家女孩，穿上晚禮服就是高貴優雅的小公主。

【新型劉海：眉上劉海】

大家可發現女星們近日也紛紛以眉上劉海示人，只來到額頭中間的長度既沒有旁分時的空白感，亦沒有齊劉海的厚重感，能把焦點放在五官上，最適合五官精緻又輪廓分明的人。不過並不是人人都適合，想嘗試的要做好心理準備。