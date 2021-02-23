張建聲拍戲割傷手指　譚耀文要爬真坑渠

由譚耀文、張繼聰（阿聰）、張建聲於電影《逃獄兄弟》中，有場利用通風管逃獄的場口，3人需在通風管爬走兼爭執，但礙於管內始終會有凹凸不平的鋁片接駁位，最終人人擦損割傷，單是譚耀文的右手踭位置就已經有3條深長血痕，張建聲則割傷手指！

配合逃獄劇情，劇組搭建了一條10多米長闊約1米多的通風管，但內裏不但有演員，還有攝影師、器材及燈光等，譚耀文謂：「條管睇落好闊，但拍攝時其實剩餘空間唔多，管同管之間偶然又會有一啲小小鋒利接駁位，所以一快爬時會有啲割傷，但其實都幾好玩，好似去咗主題公園。」

好過拍打戲

阿聰則稱爬通風管很消耗體力、管內空氣又不流通，慶幸拍攝日氣溫急降：「拍爬嚟爬去，都好過拍整日打戲，或者廿幾樓跳下來，譚耀文同張建聲比較辛苦，拍爬管前，要先拍監倉內對決嘅動作戲。」

除了爬通風管外，譚耀文還要爬坑渠，他說看劇本時有幻想過這場如何拍，當知道要爬真渠時當然也會了解一下：「劇組特別搵咗一個唔臭同較乾淨嘅渠，見到實景時，發現真係唔臭同乾淨就當然冇問題，拍得好順利。」影片因疫情關係，香港檔期延至2月25日上映。