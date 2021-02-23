台妹火辣鬥舞　抖奶鋼管電臀樣樣齊！

好多人為咗操Fit都會學跳舞，唔少樣靚身材正嘅台灣網紅，為咗吸Like，都會着到好性感咁大跳辣舞拍片，同網友開心Share，有時甚至會上綜藝節目大鬥舞技，睇吓邊個舞功勁啲咁添！

雪莉零

網紅雪莉零本身係做藥劑師，擁有甜美樣子，加上火辣身材，熱愛跳舞佢仲係鋼管舞導師，不斷鑽研鋼管舞花式，挑戰高難度，大玩飛天鋼管舞，由1個人跳，到之後搵埋幾個人一齊嚟「多人運動」，都能夠跳出相當優美嘅舞姿，當然成功引起網民熱烈討論，而人氣急升，喺社交網狂吸7.1萬粉絲，被網民封「最辣藥師」。

EFFI 韋韋

講到辣舞，點可以唔數以瘋狂扭動臀部聞名嘅電臀舞呀，2個台灣網紅EFFI同韋韋，早前上綜藝節目鬥跳電臀舞，各自換上性感戰衣施展舞功，大晒Big爆上圍同蜜桃臀，由於佢哋都跳得相當出色，令到一眾嘉賓都好難選擇邊個贏呀！

睇番EFFI平時穿着打扮極度性感，仲試過上身赤裸，着上大學畢業袍，僅以垂布遮着胸前，盡晒豐滿上圍，相當大膽，睇到網民嘩嘩聲，因而人氣急升，喺社交網吸咗8.4萬粉絲。而韋韋就係舞蹈老師，佢3歲就開始跳舞，仲練出渾圓翹起嘅蜜桃臀而成名，唔少網紅都慕名搵佢鍛煉身材㗎！

子涵

曾經嚟過香港選亞姐嘅台灣辣模子涵，雖然最終未能奪冠，但都奪得最上鏡小姐獎。喺社交網有過百萬粉絲嘅佢，平時落力做運動操Fit，原來仲好鍾意跳舞，佢除咗喺社交網大跳抖奶舞外，仲試過上綜藝節目，換上低胸連身裙大跳火辣熱舞，大晒豐滿身材，同埋無敵長腿，辣㷫全場！