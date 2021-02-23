女人30有壓力！蔡思貝欽點胡鴻鈞一齊拍劇

視后蔡思貝為繽FUN Live擔任嘉賓，與主播俞詠文分享心事。她透露現在是自我增值期，4月會接拍古裝喜劇。講到她之前被網友攻擊，問到現時可還會睇留言？她坦言：「點都會睇，私訊都會睇，好多有心粉絲提點我，我唔會為難接受嘅comment而唔睇，自己過濾就算，唔好咁上心。（睇化？）人生唔會睇化，但依家程度好好多，識得過濾，自己調節心情。」

期間緋聞男友胡鴻鈞（Hubert）、拍檔張振朗突入繽FUN Live，兩人的互動亦十分搞笑！問到可會與Hubert合唱？她笑言：「我相信佢會抗拒，佢係情歌小王子，唱live畀人讚，我同佢唱會影衰佢，但我相信緣分，如果劇一齊拍，同佢做拍檔，可以一齊主題曲、片尾曲或插曲。」問到如果世上只得Hubert及振朗2個男人，會揀誰陪自己？她即要飲水定驚，想了很久後，她攞爸爸做擋箭牌，扯開話題謂：「同振朗做拍檔好多部，未同胡鴻鈞拍劇拍檔，試吓都可以，想試同唔同拍檔合作！」

講到她入行7年緋聞多多，外表Cool爆的她坦言自己性格兩極：「我有時好似開籠雀，但有時又會唔出聲，入咗自己世界，我好極端，好少中庸，我嘅朋友都知，我當然有tune，依家做嘢知道唔可以只喺自己世界，要中庸啲。」

說到電影，思貝跟張家輝拍過電影《陀地驅魔人》，她以「發夢」來形容這次經歷：「當年家輝哥賞識我，我好似發緊夢咁，仲想發多一次，嗰陣年資真係好淺，睇番自己好冇經驗，人哋叫我就做，冇乜自己睇法，依家想喺角色發展上加多啲自己嘅嘢。（有冇畀家輝鬧過？）冇喎！定係我唔記得咗？我係一個善忘嘅人，我係鍾意畀人磨嘅演員，好希望呢啲事情發生，我好鍾意畀人折磨。」

剛剛踏入3字頭，思貝坦言有29+1的壓力，「原來自己經歷30歲時，嘩！原來我都唔後生，我唔係最細嗰班，有壓力嘅！我同自己講，你冇時間去浪費，男性愈老愈有，你睇三哥（苗僑偉）！但女性老咗就少一啲本錢。」