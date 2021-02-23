女優出手　早洩唔使愁

男人最擔心雄風不振，甚至會出現早洩危機！AV業界資深人士神仙乙就話，日本好多AV女優對改善早洩都有獨到方法同技巧，如果有佢哋出手，男人一定唔使愁喇！

爽快陪浴

由S1出品嘅《早洩改善診所》，為咗解決早洩男嘅問題，呢間診所研發出一個嶄新療法，就係透過爽快嘅陪浴功夫令男病人雄風振作。於是診所從多位陪浴孃中挑選出精英嚟擔任診所姑娘，甜美又好波嘅羽咲美晴就係其中一位。阿妹經過訓練之後，果然不負所望，唔單止為男病人細心侍浴，更加利用一對極品美巨乳捽到對方興奮無比，而且又能夠保持不洩。更重要嘅係，晴妹同對方激戰時，會笑住口咁鼓勵對方，而男病人為咗唔好令美晴失望，盡量持久啲再持久啲！

操肌治療

喺SOD推出嘅《肌肉訓練可以治愈早洩》入面，可愛大隻妹陳與田了解到日本好多男人都受到早洩問題困擾，所以透過公開招募活動，選出多位早洩男，直接踩上佢哋屋企進行肌肉訓練，因為阿妹認為操肌對於改善早洩同提升雄風有莫大幫助。班早洩男猛做掌上壓、深蹲等運動，係就係辛苦，但係完成訓練之後，田妹就會獻身獎勵佢哋。而操肌治療法果然奏效，班早洩男個個都持久力十足，令大家都享盡交歡快感。

用手招呼

Kawaii推出嘅《後輩女子癡女之手作仔》，講述櫻萌子係俊朗後生仔涼介嘅學妹，兩人情投意合，不過涼介坦言自己有早洩問題，對未來嘅人生充滿擔憂，而萌子好鍾意研究性技，仲同涼介話：「呢幾日朝夕相對嘅時候，我會用手招呼你，如果頂得住一分鐘，就會同你上床！」於是萌子成為偷襲涼介，用玉手套弄一番，頭幾次涼介都頂唔到一分鐘就洩射，但經過多次「鍛煉」之後，終於成功，更同萌子進行激烈床戰。

簡評

今次為大家介紹嘅3部早漏改善作品中，本仙最鍾意櫻萌子主演嘅《後輩女子癡女之手作仔》，原因係萌子今次以多款學園系服裝上陣，充滿青春感覺，而劇情大部分都講佢又姣又主動咁捉住男學長，以手作仔引爆對方，有時喺更衣室、體育儲物室，又會一邊溫書一邊玩，場面多元素又趣味十足，睇得零舍過癮！