Q：小弟三十餘歲，新婚，我有一個奇妙的身體特徵，就是童年時代已經發現撩動肚臍就會打冷震和很想小便，少年時期更加會令陰莖勃起！有了自慰習慣以後就很喜歡在套弄陰莖時，同時使用尖長器具鑽弄肚臍增強快感，期間突然用力就會立刻射精，好像有點變態，所以從來不敢向人透露，也沒聽說別人都有同樣情況。最近太太在漆黑中替我戴安全套時，指尖偶然篤中我的肚臍，結果興奮得未進入已早洩了！請問我是否天生異常？為甚麼會這樣？有多少人有同樣特徵和自慰習慣？女性都會這樣嗎？

T先生

A：男性和女性皆有性興奮地帶，愛撫這些促成性敏感的部位，就特別容易獲得性快感甚至引發性高潮。然而，某些為人所熟悉的性興奮地帶例如性器官、腰際、胸部、臀部等，其實只屬一部分。有性學實驗已證實，且發表於外國著名性學刊物，原來人體還有某些較特殊、鮮為人知的性興奮地帶，當中包括尾椎骨、腳底、腳趾、肚臍、後頸髮線等等。

觀乎此，閣下並非有甚麼異常之處，只是閣下早於童年時期已洞悉這項較特殊的人體冷知識。摳挖肚臍時，其實會刺激到肚臍後方的一叢纖維化了的血管，它朝下連接着腹部肌肉以及膀胱表面的腹膜，加上肚臍附近分布着很多主控排尿的神經，摳挖肚臍便會刺激到這些神經，傳遞想小解的身體訊息給大腦。不過通常在很用力自戳肚臍時才會產生明顯的尿意反應。

當肚臍受着刺激時，閣下會有尿意、身體顫抖，甚至強烈得會射精早洩，說明閣下的性與泌尿敏感反應，已和自戳肚臍的舉動扣連起來，並形成條件反射。相信閣下是由於長年累月地，頻密且強烈的自戳肚臍，才會醞釀出現時的特高敏感度。閣下於持續進行這種性刺激模式時，必須注意安全，使用器具容易弄傷肚臍，造成感染。

李偉儀