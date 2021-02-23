Michele James　天然尤物　愈嗒愈有味

巨乳嘅滋味，只有男人先至會明白，但係講到天然真波，有人就話喺四仔界難尋。其實咁講未免太過偏頗，皆因喺現今四仔界中有唔少真材實料嘅脫星，其中就有人氣超強，以一對天然G奶爆紅嘅Michele James喇！

睇四仔減壓

喺美國賓夕法尼亞州出生嘅Michele James，擁有一對34G純天然巨乳，理論上應該裙下之臣無數，不過佢坦言追求者唔多。阿妹解釋因為自細喺一個偏遠村落長大，校內包括埋自己僅得7個學生，仲要全部都係女仔，故此佢一直唔知巨乳對男人嚟講有乜咁吸引。正因為零感情生活，故此佢相當好學，仲考埋急救同防火證書，並完成埋商學院嘅課程。

後來佢出來社會工作，先後做過加油站職員、售貨員、客戶服務員等工作，發現唔少男士對自己對巨乳相當有興趣，不過當時佢忙於搵錢，所以冇諗過拍拖。而因為生活枯燥，佢開始睇四仔減壓，發現原來自己有本錢喺四仔界發展，於是自薦應徵做脫星，獲得取錄之後，為四仔網站AMKingdom演出首套四仔短片。據AMKingdom稱睇中Michele James嘅原因，除咗一對天然巨乳外，更因為佢擁有一股獨特氣質，畀到四仔迷驚為天人嘅感覺，甚至有機會成為未來天后添！

G奶激盪夠吸睛

事實上，Michele James可謂一炮而紅，唔少四仔迷大讚佢喺床戰時G奶狂搖亂揈嘅效果勁吸睛，令人氣直線上升，更獲得另一個四仔網站Net Video Girls邀請演出。不過，阿妹表示喺演出四仔嘅初期，感到相當緊張同恐懼，原因係現場有3至4個工作人員望住，而同佢哋熟落後，心情便開始放鬆，並投入演出。

隨住佢嘅人氣不斷提升，好快就吸引到大型片廠嘅留意，其中包括著名四仔片廠Bang Bros，而呢部《XXXMas Elf Fxxxs Busty》更成為佢嘅代表作，並喺2019年舉辦嘅XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。不過對佢嚟講，攞唔攞獎並唔重要，最大得着係可以同好多著名片廠合作，如Digital Playground、Reality Kings、Third Degree等，收入更係幾何級上升添！

Profile

出生日期：1995年10月27日

身高：170cm

三圍：34G-26-36

擁有一對天然巨乳嘅Michele James，梗係唔會浪費呢對迷人胸器，經常喺社交網分享晒巨乳嘅短片，望住分量十足嘅車頭燈，加上阿妹勁享受嘅冧樣，單係呢個畫面足以令男士心跳加速呀！