抗拒三角戀！鄧佩儀愛得理性鍾情幽默男

前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）在無綫劇集《陀槍師姐2021》與羅子溢及洪永城有三角關係，現實中兩位型男各有賣點，一個健碩魁梧，一個風趣幽默，Gloria直言喜歡幽默型男士，當然兩者混合也不拘，她說：「自己鍾意啲古靈精怪嘅男仔，靚仔可能有偶像包袱唔會咁做，曾經鍾意個唔靚仔但好幽默嘅男士，如果嫁畀一個幽默男仔真係好幸福。」

對洪永城冇興趣

劇中與洪永城對手戲多，開工時豈不是被他的爛Gag笑死？她笑說：「我唔鍾意爛Gag，同埋佢唔係單身，所以唔會用嗰種眼神去望佢。有啲人會話男未婚女未嫁，但係我覺得拍緊拖同結咗婚係一樣。」Gloria對理想伴侶要求清晰， 亦因此單身多時，她笑說：「自己幾宅女，不過近幾年已經冇留咁多喺屋企，但係疫情下又打回原形。屋企人冇催，自己幾嚮往自然嘅愛情……雖然慣咗獨立，但近年都想拍拖嘅。」

想演變態角色

她近年有不少演出機會，可是亦被「女神」外貌約束，多演乖乖女角色，故她渴望突破自己：「最想演變態、殺人、癲婆角色，現實中做唔到，所以好想試吓，同埋未做過壞人，唔抗拒做奸角。」外表柔弱的她實際上相當硬淨，甚至有點好勝，她笑說：「其實我係個好硬淨嘅女仔，愈畀人鬧，愈會激起唔服輸嘅鬥心，唔會輸畀你睇。」