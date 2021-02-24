【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十三癸卯金除日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、拜師、移居

忌：修井、取魚、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

心情躁動，工作表現打折扣，宜向長輩求助。

金牛

事業上迎來不少挑戰，切勿犧牲休息時間啊！

雙子

工作繁重，有點手忙腳亂，但始終難不倒你。

巨蟹

士氣低落，行事拖泥帶水，易被挫折打沉。

獅子

愛情運最強，若有心儀對象，不妨主動出擊。

處女

多勞多得，投資股票易獲利，謹記見好就收。

天秤

脾氣差，工作不順即遷怒於別人，極不理智。

天蠍

感情發展處於低潮期，容易受到外力干擾。

人馬

得長輩提攜，工作無往不利，有望得到重用。

山羊

疑心生暗鬼，宜調整工作心態，勿太緊張。

水瓶

心浮氣躁，易低估投資風險或與同事爆衝突。

雙魚

求財欠缺長遠目光，有可能受金錢問題困擾。

【生肖運程】

相沖生肖：雞（65歲）

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）雞 財運弱

鼠

不妨花點金錢氹父母開心，自己也會得到快樂。

牛

說話要經大腦，口不擇言有機會惹上大麻煩。

虎

財運好轉，收入增加，生活負擔得以大大減輕。

兔

跟同事鬥氣沒任何意義，謹記退一步海闊天空。

龍

事業運一般，不適合在會議上提出個人要求。

蛇

人氣佳，家庭生活和諧，感情關係可取得突破。

馬

桃花滿面，悉心打扮一番，可提升魅力與自信。

羊

行事有主見，工作效率高，面對競爭也無懼。

猴

運勢上升，可從小道消息獲利，不妨大膽嘗試。

雞

是日沖煞，理財宜謹慎，一不留神有機會受騙。

狗

職場上出現明爭暗鬥，合作關係有可能瓦解。

豬

工作運平平，感情用事沒好處，容易出問題。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

元宵猜燈謎

正月十五為中國的「元宵節」，民間俗稱比較多，例如「上元節」、「元夕節」、「元夜節」等等。

元宵節是中國的傳統節日之一，於東漢永平年間，漢明帝為了提倡佛教的關係，於上元之夜（正月十五），在宮廷、寺院等地方，燃燈表佛，祈求福氣，朝廷及人民家家張燈結綵，遂此相沿成俗，每逢過節都做成萬家燈火、熱鬧氣氛之象。

既然掛起燈飾，「猜燈謎」的習俗亦應運而生。據《武林舊事‧燈品》所記載：「以絹燈剪寫詩詞，時寓譏笑，及畫人物，藏頭隱語，及舊京諢語，戲弄行人。」「猜燈謎」是中國特有的一種文娛形式，富有民間風格。人們當日都會高掛燈飾，在燈飾的內部、燈飾的表面，或燈下，附有簡單及帶有祝福意義的謎語問題或詩詞，供參加賞燈會的遊人們猜測賞玩，有時可獲得獎品，讓元宵節的氣氛變得熱鬧而溫馨。

「猜燈謎」跟「梅花易數」的測事一樣，說難不難，說易不易，兩者同樣地都要靠文字所提供的訊息去斷定其中的意思。

有一燈謎跟玄學知識甚有關聯，大家不妨先試猜一下。

謎面：金水木火（猜一字）

答案：坎

因為謎面應該是五行，但現只有四行，獨欠了土，「欠」加「土」，就是「坎」了。