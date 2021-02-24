東方日報C1：吳若希勢踢走菊梓喬　一姐歸位

吳若希和師妹菊梓喬在星夢惡鬥4年，曾飲恨3個「最受歡迎女歌星」獎的她，瞄準「死敵」失勢，即將傾續約圖以無綫「親生女」身份重奪「一姐」之位，現年28歲的她又明言正行長達23年的富貴運，連個天都鍾意佢！難怪她「印住腳」表示：「師傅話我攤喺度就有錢收。」

吳若希（Jinny）經常被傳與菊梓喬（Hana）爭做「星夢一姐」，自從做了媽媽後，Jinny暫時「休戰」，將重心放在家庭上，但隨着星夢CEO何哲圖（Herman）辭職，Hana頓失最大「靠山」，加上本身的合約是由其經理人與無綫共同擁有，故只屬無綫「半個親生女」，難怪有傳地位岌岌可危；反之一直簽無綫藝人合約的Jinny，名正言順是「親生女」，親疏有別下明顯冇得輸，相信重奪「一姐」之位指日可待。

對於「歸位」，Jinny似乎充滿信心，據知胡鴻鈞、鄭俊弘宣布約滿後，她的星夢合約亦快將屆滿，更坦言一早有人斟她續約：「我嗰陣話過埋年先傾。（同Hana再爭？）從來冇競爭過，都係做自己嘢，冇理過佢，佢又冇理過我，大家冇理過對方，各自做自己嘢。」她又表示對Herman離職不可惜，因香港市場細，總有機會合作，還祝福對方：「祝佢未來喺其他地方為樂壇出力。」

唔覺JW王敏奕係威脅

至於去年星夢連簽兩女將王敏奕及JW（王灝兒）或成為另一個「威脅」，Jinny認為：「我立場唔係諗住爭乜，都係𢭃份糧、印吓腳返吓工，我之前同老細都講到好白，返工一係為錢、二係為開心，做得唔開心嘅，畀到錢咪照做，如果係做得開心，就幾多錢都冇所謂。」她又自爆其大運已展開，指堪輿學家陳定幫曾贈言，她說：「話我行運行到51歲，呢幾年我唔會辛苦，會懶同Hea，但輕輕鬆鬆就賺到錢，雖然佢話2022年先開始行大運，但我覺得提早咗，我都好想攤喺度就有錢收。」

今復工偕星夢幫撐IFPI

Jinny原定計劃1月1日作產後復工，但變數多又遇上疫情，加上未夠最fit，所以將假期延長，期間開設個人專屬頻道打發時間：「依家拍網上片都幾好，仲可以喺網上開個節目。（繼續分享御夫術？）冇錯，話畀大家聽我幾賢良淑德，我都欣賞老公，佢係『花式自殺』，刻意激完我再特登氹番我。」

據知，她今日將正式復工，到電視城出席由IFPI舉辦的「音樂永續」計劃記者會，焦點除了是無綫與「三大」唱片破冰，造就眾人首度同場示好外，之前盛傳星夢歌手不獲安排出席，事實上無綫視他們為公司重要資產，連日來派出樂易玲約見星夢歌手商討未來大計，今日也將全體盡「地主之誼」出席，除了Jinny外，還有Hana、周柏豪、譚嘉儀等，而連詩雅因不在港而缺席。

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