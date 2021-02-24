鮑魚花膠盛宴　矜貴滋補

【特約報道】補身不分季節，不論男女，定時進補都是養生之道。灣景國際灣景廳最近推出「鮑魚．花膠」自助晚餐，以鮑魚及花膠入饌，運用精湛的烹調風格，詮釋出滋陰養顏的矜貴滋味。

鮑魚的營養價值極高，含有豐富的蛋白質、鈣、鐵、碘和維他命A等，更具滋陰之效，因此價格昂貴，今次自助餐可以任食，當然要大擦一餐！灣景廳的總廚選用被譽為「海味之冠」的澳洲鮑魚設計出多款菜式，例如「花雕醉鮑魚」，以低溫蒸熟，口感格外爽滑彈牙，加入10年陳年花雕酒、糟滷及杞子浸泡1天，香氣撲鼻。「牛肝菌鮑魚鍋巴」將牛肝菌與雜菌用牛油、洋葱及忌廉炒香，再拌入鮑魚粒及鋪上鮑片，放在鬆脆可口的鍋巴上食用，滋味得很。「避風塘金磚脆鮑魚」精選鮑魚及南瓜件炸至金黃，再加入辣椒、豆豉及蒜頭等香料炒至滿室飄香。

花膠入饌 美肌養生

自助餐另一主角花膠是女士們珍貴的美顏妙品，菜式創意十足，有益又美味。必吃之選包括「鮑魚花膠燒鴨粥」，綿滑的老火粥用自家製的鴨湯及預先用皮蛋、油和鹽醃好的米熬煮2.5小時而成，配有鮑魚、花膠及燒鴨，滿口留香。「XO醬花膠小炒皇」有別於傳統小炒皇只選用韭菜花、甘筍、魷魚及腰果，特別加入預先用上湯煨煮至入味的花膠以XO醬快炒，鑊氣十足。還有「香麻涼拌花膠海蜇手撕雞」、「花膠鮑汁荷葉飯」等，令人再三回味。除了重點推介的鮑魚及花膠外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、

新西蘭生蠔、鮮蝦、鮮蜆、藍青口、東風螺等冰鎮海鮮均會輪流供應，另外還有各式刺身、沙律、切肉及熱葷如香煎鴨肝及羊扒、蜜糖芥末燒金門火腿、香草烤羊髀、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、紅酒燴牛脷、瑪莎拉酒清湯燴羊腿、韓式燒豬頸肉、燒豬肋骨配燒烤醬等美食，讓人大飽口福。

滋味甜品 花款特多

潤而不膩的「萬壽果雪耳燉花膠」以軟滑的花膠及清香的紅棗蒸燉2小時，加上夏威夷木瓜帶來清甜果香，為皮膚注入骨膠原。每晚8時更推出「薰衣草梳乎厘」，採用食用薰衣草油加入蛋漿即場烘焙，梳乎厘散發着芬芳甜美的香氣，餘韻悠長。其他甜品方面，有總廚精心設計的「冧酒提子玉桂芝士蛋糕」，陣陣「芝」味從鬆軟的芝士蛋糕中撲出，與中間的冧酒提子醬相融，味道匹配。還有8款口味的瑞士名牌MÕVENPICK雪糕任吃，另有蜜桃香檳啫喱、黑芝麻芝士蛋糕、意大利芝士餅、阿華田木糠布甸、班蘭焦糖燉蛋等，讓各位吃到捧腹而回。自助晚餐供應期由即日起至2021年5月31日（按供應情況而定）。

「鮑魚．花膠」自助晚餐

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳

供應時間：6:30pm~9:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553 （WhatsApp）

價錢：（星期一至四）成人$528、長者$488、小童$428；（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$568、長者$528、小童$468

*指定信用卡可享八折優惠

*按原價另設加一服務費

*須預繳每位$100訂金

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk