家中秘密約會！GD被爆暗撻Jennie@BLACK PINK近1年

韓國天團Big Bang的32歲隊長G-Dragon（GD）今日被爆與同門師妹BLACK PINK的25歲成員Jennie拍拖，韓國爆料網Dispatch公開Jennie現身GD豪宅停車場的照片，並指2人已交往近1年。

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2016年出道的Jennie曾於2012年擔任GD的歌曲《That XX》的MV女主角，GD翌年推出第2張正規大碟時亦找來Jennie為《BLACK》一曲獻聲，而當時Jennie視GD為偶像，而Jennie則是GD靈感來源。

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不過2人已由同門前後輩發展成情侶，現時已拍拖近1年，韓媒指2人多數在家中約會，而GD位於漢南洞的豪宅保安十分嚴密，是他們秘密見面的最佳場所，而Jennie的座駕因為已經在GD的豪宅完成登記，不用通告認證就可以直接進入專用停車場，亦可以用專用升降機進入豪宅。

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據知Jennie在組合進行宣傳活動期間，每次活動結束後都會先到GD的寓所，在約會後才歸家，2人拍拖的事在YG事務所內已是公開的秘密，Jennie的經理人平時會送她到GD的家，亦會到GD的家接Jennie，但有時GD的經理人亦會包辦接送，而GD亦十分貼心，去年BLACK PINK拍攝新歌MV時，GD就曾驚喜​​現身探班，以前輩和戀人的身分撐Jennie，而BLACK PINK上月31日舉行線上演唱會，Jennie於前1天在GD的家中出發到演出場地，而GD的座駕亦被發現泊在該處。

知情人士表示：「在YG裏有不少人都知道他們的關係，Jennie的母親也有與GD聯絡，她很感謝GD照顧女兒。」至於YG事務所就表示因為涉及2人的私生活，所以難以確認。