草彅剛入行37年首封帝　長澤正美冧莊藍絲帶影后

日本組合SMAP解散5年，46歲前成員草彅剛終於憑電影《Midnight Swan》吐氣揚眉，於今日公布的《第63屆日本藍絲帶賞》首度榮譽影帝。長澤正美則成最佳女主角得主，成為首位女星連續2年冧莊影后。

草彅剛自5年前離開尊尼事務所，與舊隊友香取慎吾及稻垣吾郎獨立另起爐灶後，一直備受打壓。他於《Midnight Swan》扮演跨性別人士贏盡口碑，演技終於得到外界認同，勇奪入行37年以來的首個影帝殊榮。今年大會因疫情取消頒獎禮，草彅剛領獎時向已故男星高倉健及大杉漣表達謝意：「得到這個珍貴的獎，好想親口向曾幫助過我的高倉健、大杉漣等前輩傳達。」草彅剛於去年12月底宣布閃婚，相信獎項亦成為他最好的新婚禮物。

長澤正美於去年憑《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》奪得最佳女主角後，今年憑《信用欺詐師：公主篇》及《母子逆緣》的出色演技再下一城，成為首位連續2年冧莊影后的女星。她領獎時笑言心情似中頭獎。於《母》片扮演其子的17歲新星奧平大兼，則奪最佳新人獎。

此外，佐藤浩市及渡邊謙主演的《福島50死士》成最佳電影，《淺田家!!》的中野量太則成最佳導演。《愛在末路之境》的成田凌及《劇場》的伊藤沙莉分別成為最佳男女配角，韓片《上流寄生族》則奪最佳外語片。