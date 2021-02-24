【唔認愛有原因】GD曾戀水原希子　同李珠妍4度傳緋聞

韓國天團Big Bang的32歲隊長G-Dragon（GD）今日被爆暗撻同門師妹BLACK PINK的25歲成員Jennie近1年，所屬的YG事務所以涉及私生活為由不作回應，而GD過往亦曾與日模水原希子、小松菜奈及韓國女星李珠妍傳緋聞，但從未公開認愛。

GD於2010年被爆與水原希子拍拖，他們曾於2014年被拍得在首爾梨泰院約會，狀甚親暱，但所屬的YG事務所未有正面回應拍拖傳聞，2人於2015年被爆已經分手。GD於2016年3月與小松菜奈合拍廣告，同年5月被拍得約會，但2人沒有承認戀情，而GD與李珠妍於2017年至2019年間4度傳出正在蜜運中，但雙方事務所均表示難以透露有關私生活的事。

從未公開戀情的GD曾於2016年在節目《黃金漁場》解釋原因：「雖然公開與不公開是個人喜好，但我覺得會對女方帶來影響，假如女方希望公開戀情，那我應該會公開。」

至於Jennie於2019年元旦日被爆與男團EXO成員Kai拍拖，當時YG事務所亦未有正面回應，而EXO所屬的SM事務所便指2人對雙方有好感，不過不夠1個月便傳出2人已經分手的消息，SM事務所亦證實消息。