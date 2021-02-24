曬太陽固然會有色斑問題，事實上原來色斑的出現，跟身體的氣血和臟腑有關，就等中醫師何慧潔，同大家講點解會有色斑，以及預防方案，仲會介紹三款湯水畀大家改善色斑問題。

在中醫角度來說，氣血和臟腑失調會容易出現色斑，例如腎陰不足，或肝氣鬱結與脾胃不好的話，會令身體的血液循環變差，氣血變淤，之後陰虛而導致色斑產生。何醫師指，色斑主要也視乎患者本身的體質，很多時都要採用內服的藥物，又或者針炙並配合藥物外敷，有助臉上的色斑減退。

雖然男女性都會有色斑困擾，何醫師表示臨床所見，以女性求診的數字較多，事關女性容易受荷爾蒙影響，例如懷孕期間的荷爾蒙變化，或者女性月經失調的問題，色斑的情況亦會加重。由於色斑會受到陽光的紫外線刺激而加劇，所以大家如果日常想減斑，要注意日常防曬，包括塗太陽油、撐傘等。

以下3款湯水對預防色斑，或者有色斑的人均有不同功效

玫瑰花大麥茶

材料：玫瑰花、炒麥芽

功效：可以消滯、疏肝理氣，平日容易發脾氣，月經期間容易有胸漲頭痛的人也適合飲用，不過注意玫瑰花有活血作用，婦女在懷孕期間就不宜飲用。

杞子菊花山楂茶

材料：杞子、菊花、山楂

功效：杞子可以養腎陰，有補血明目的作用，而菊花也有清熱清肝明目的作用，至於山楂則可以改善氣血循環，有活血去瘀的作用。

黑木耳紅棗湯

材料：黑木耳、紅棗

功效：黑木耳可以理氣活血，也有涼血的作用，紅棗則可以補益氣血，所以這款湯水適合因氣血不暢順，而導致色斑的人飲用。