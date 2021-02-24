歐陽娜娜擅自用陳偉霆物品被批冇教養　周揚青爆私下面目！

台灣藝人歐陽娜娜參與內地綜藝節目《潮流合夥人2》，惹來唔少負評，因擅自進入陳偉霆房間，冇詢問就直接拿取對方飾物及衣服，被網民批冇教養。因合作節目而成為好友嘅周揚青，近日分享對參加者相處點滴，揭歐陽娜娜私下嘅一面。原本二人已認識，節目日夜相對令大家變成閨蜜，更形容對方係一個天使，透露每日幾攰，都會認真為大家煮飯，生病時會煮燕麥片畀佢，攰嘅時候又會幫佢按摩，佢直言：「如果我是個男生該多好啊，那我一定要把娜娜娶回家！」

歐陽娜娜近日為內衣品牌代言，雖然係較為密實嘅內衣廣告，但係貼身sports bra凸顯其豐滿上圍，短短53秒影片中，由上班族OL變身成劍擊高手，展示健康性感美。雖然有負面新聞流出，但未有影響粉絲對佢嘅支持，大讚歐陽娜娜睇極都唔厭：「娜娜好漂亮我已經說膩了，可是看妳怎麼也看不膩。」、「歐陽娜娜變歐陽辣辣！」

向來走型格路線嘅周揚青，向韓國性感女神泫雅battle，「神還原」對方新專輯造型，妝容、髮型、服飾，甚至連表情都跟到足，唔少網民被佢呢身造型呃到：「第一眼看到還以為是泫雅。」、「剛剛以為是泫雅！」仲讚佢咩風格都carry到，不愧為潮人！