放寬晚市後，很多餐廳重新推出晚市新菜或優惠，客人亦即時進行報復性消費。今個星期正值元宵佳節，情侶又有藉口食多餐。食肆除推出主題美食，大家還可以選擇有靚景的餐廳，過一個浪漫的元宵佳節。

吃得的心心花園

無論任何時候，女孩子收到花，總是會覺得高興。鮮花的花期太短，將之變成另類花束，可能會更受歡迎。尖沙咀的火鍋店台北‧寬巷子在元宵佳節及3月14日的日本白色情人節，推出浪漫二人套餐，當中包括紅白鴛鴦鍋、玫瑰枝香、澳洲和牛舌、美國牛小排、手工蛋餃等，只要客人惠顧這個套餐，會免費獲贈心形粉盒花園，內裏擺滿了用蔬菜砌出的花花，欣賞完後仲可以食埋落肚，有姿勢有實際。（數量有限，送完即止）

超靚海景

和情人吃晚餐，首選有漂亮的戶外景色，若然有海景更增加浪漫指數。中環The French Window有一整排落地玻璃窗，面對一覽無遺的維港海景，最能引起食欲。餐廳因應晚市重開，推出4道經典歐陸菜套餐，菜式有帕爾馬火腿沙律伴蜜瓜、黑松露野菌忌廉濃湯，主菜有半隻法式芝士焗波士頓龍蝦拼烤安格斯牛柳及鵝肝，再加上法式焦糖燉蛋配雜莓，面對無敵海景，胃口更佳。

池畔海鮮美酒

在繁華鬧市，未必間間餐廳都望到海景，但想在依山傍水的環境下用餐，還是有得選擇。香港JW萬豪酒店的戶外海鮮餐廳魚吧位於泳池旁邊，客人可坐在戶外位置，欣賞到翠綠山景，有山有水，感覺也是寧靜舒適。由現時至5月31日逢星期一至五下午3時30分至5時30分，餐廳推出凍海鮮拼盤配2小時任飲有汽葡萄酒的優惠，客人可邊嘆美酒，邊品味放滿生蠔、帝王蟹腳、波士頓龍蝦、粉紅蝦、青口、車厘蜆和貝類的凍海鮮拼盤，悠閒寫意。