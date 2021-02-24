Bering 145　越洋級豪華行宮　

土耳其是全球第3大遊艇製造國，僅次於意大利及荷蘭，受市場歡迎的程度可想而知，今次介紹的「Bering 145」（造價待詢），也是在當地製造，為所屬品牌第一艘全訂製的混合動力系統超級遊艇，除了內部裝潢豪華，更具備卓越性能，可作長途巡航呢！

可容納12位乘客

預計於2022年正式推出的「Bering 145」，為遊艇生產商Bering Yachts聯同澳洲設計團隊Sabdes Design共同研發的遊艇，船體長145呎，闊31呎，呈流線型設計，活動空間寬敞，可讓12客乘客留宿，其中下層甲板有5間功能齊備又舒適的客房，而主人套房則設於主甲板，面積達36平方米，內有工作間、獨立衞浴設施，更附有私人露台，布置豪華，媲美星級酒店。

活動空間寬敞

設施方面，遊艇分為3層甲板，設有多個獨立區域，諸如用餐區、酒吧區、桑拿房、水療中心、健身室、休憩區等等，船尾位置更有摺疊機關，可以延伸出一個面積達40平方米的海灘俱樂部。值得一提，位於下層甲板的儲物空間有39平方米，可收納各式水上玩意，上層甲板亦可擺放大至8.5米的水上玩意，甚至可停泊接駁艇，定能滿足水上活動愛好者的需要。

最高航速15節

性能方面，「Bering 145」配備鋼製船體和鋁製的上部結構，非常堅固，並裝有混合動力系統，螺旋槳由一組電池充電的電動機驅動，通過高效的變速直流發電機為電池組充電。在電動模式下，可以對接和繫泊，額定功率為499GT，並配備傳統的柴油機動系統，加上燃料容量達95,600升，除了最高時速可達15節外，以巡航速度12節前進，更可行駛超過4,000海浬。

規格表

船長：44.2米（145呎）

船寬：9.7米（31呎）

船高：15.5米（51英尺）

引擎：2 × CAT C32 ACERT 895bkW（1200bhp）@1800rpm

燃料容量：95,600升

總噸位：約495GT

排水量：514MT

巡航速度：12節

最高航速：15節