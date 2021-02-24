陳展鵬重返樂壇做一哥　準備開全球Live Show

視帝陳展鵬早前被傳歌手路「撻Q」，不過近日網上卻流出其新歌MV花絮，相中他坐在湖邊的梳化上遠望，一時又挨住大樹單手插袋Chok到爆。有傳其唱片公司覺得展鵬現推出新歌是「最佳時機」，除因重返無綫任高層的曾志偉，有意重整音樂節目，並與無綫不和11年的三大唱片公司破冰，所以展鵬食住個勢，以無綫「親生仔」身份回歸樂壇必有利冇弊。

他將以「唱片公司一哥」身份，出席本月26日舉行的加盟唱片公司，及新歌發布記者會，除邀經理人樂易玲見證他重返樂壇，有指為隆重其事，唱片公司在市道低迷的疫情下，仍花6位數位為他搞全球Live Show唱新歌，讓各地歌迷陪偶像踏上事業另一里程碑。

在樂壇由頭做起

據知他等了21年的最新個人歌曲，由今屆得「叱咤監製大獎」舒文及「叱咤填詞人大獎」林若寧，以黃金組合聯手打造，憑歌寄意指他在樂壇由頭做起，重新出發，而其他新歌將會陸續有來，並預計於年底推出其處男實體唱片外，待疫情減退及通關後，展鵬將會舉行巡迴歌迷見面會，定令他過足歌手癮。

今年推出新劇

他曾笑言2016年憑《城寨英雄》奪視帝後減產，被粉絲誤會只全力湊女，據知其已煞科的《唐人街》、《逆天奇案》及《超能使者》，還有拍攝中的《黯夜守護者》等劇集，無綫已打算於今年內輪流推出2、3齣，令劇接劇的他全年保持高人氣，在今個牛年，他似乎有排忙。他的唱片公司高層Tommy Chu，在電話中表示展鵬現宣布再戰樂壇只是「有咁啱得咁蹺」:「展鵬其實係去年都決定咗出歌，公司手頭上一早準備好晒，覺得依家係啱嘅時機咪正式推出啫，佢呢首《零歲》新歌係為佢度身訂造，同以前啲劇集歌係完全唔同嘅感覺嚟嘅。」