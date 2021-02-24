SOOJIN被粉絲杯葛　朴慧秀涉校園欺凌新劇延期開播

近日接連有韓國藝人捲入校園欺凌風波，26歲女星朴慧秀日前被爆於就讀初中及大學時欺負同學，事務所已否認傳聞，並聲言會向散布謠言的網民提告，聲稱是受害人之一的K某昨日接受韓媒訪問，K某指於16歲那年被當時17歲的朴慧秀及其他友人掌摑，她被打到流鼻血及耳朵有瘀傷，現在她看電視見到朴慧秀便會想起當時的事，令她感到很痛苦。

談到事務所指校園暴力的傳聞失實，K某表示有不少同學及前後輩都覺得十分荒唐，紛紛表示可以為她作證，而受害人的聊天群組有10多人，大家都對事務所的發言感到十分無奈，問到她有甚麼想跟朴慧秀說時，她表示：「大部分受害人都沒有收到道歉，希望她承認過去的錯誤和反省。」

而朴慧秀所屬的事務所今日就表示已經呈交控告散布失實傳聞網民的訴狀，又指聲稱是受害人組織的人曾匿名聯絡事務所及朴慧秀的父母要求金錢，令他們懷疑有人是在有組織地謀取經濟上的利益，他們會收集相關證據，並將會交由調查機關處理。

朴慧秀與NCT成員Jaehyun主演的KBS新劇《Dear.M》原定於後日舉行發布會及於當晚啟播，不過受爭議影響，電視台已決定將發布會及首播日期押後。

至於女團(G)I-DLE成員SOOJIN日前被爆在就讀初中時霸凌及未成年吸煙，她的韓國粉絲組織昨日發聲明指校園暴力是絕對不能正當化的行為，身為偶像歌手的SOOJIN應該要清楚地解釋自己所做的事及對此負責，表明不能繼續支持沒有明確地為爭議作出解釋的SOOJIN，只會支持(G)I-DLE其餘成員進行組合活動。