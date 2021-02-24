吳若希自認係一姐　Hana失靠山唔擔心未來發展

星夢歌手周柏豪、菊梓喬（Hana）及吳若希（Jinny）在電視城出席「音樂永續 樂壇同享」記者會。問到曾志偉新上場對他們可有影響？柏豪表示何哲圖離任有知會他們，其他未收到任何通知。可擔心人事變動令政策有變？他謂：「TVB係上市公司，大公司經常有變動，會做好自己本分，做好戲、唱好歌。」問他們有否與何麗全、樂易玲見面？柏豪表示未有，Jinny則說：「兩個一齊見咗，都係傾啲大路嘢，我喺公司大，由乜都唔係到湊大我，講吓啲未來動向、合作。」Hana亦謂：「都幾得意、幾期待。（有指你失去何哲圖呢個靠山失勢，可受影響？）暫時未有，都幾期待未來發展。（唔擔心？）未有。」

問到怕不怕「星夢一哥」、「一姐」地位會動搖？柏豪表示：「從來都係人哋標籤我係一哥，我都只不過係返工，冇一哥、二哥、三哥，反而我想屋企有地位，因為依家讓咗畀個女。」講到有指Jinny續約重奪一姐地位，她表示：「其實一直以來冇諗任何嘢，今日都係（產後）第一次做嘢，個腦轉唔切，TVB同何哲圖湊大我，如果任何一邊有需要我都會幫手。（你想攞番一姐地位？）我喺屋企一直都係，哈哈，其實我同姓何都幾有緣，老公，仔女、何哲圖、何麗全。」Hana亦謂：「我從來冇認過係一姐，我都係做好音樂，所以唔擔心。」Jinny亦謂還傾緊新約：「但公司對我好好。」

講到與三大唱片公司破冰，可擔心競爭變大？柏豪表示：「係好事，可以百花齊放，對歌手、觀眾都係好事，歌手多啲平台亮相，我又可以見到其他歌手一齊玩，我入行嗰陣係咁，都幾開心，今日係大日子，希望公司發展一直好落去。」Hana則說：「係好事， TVB可以愈做之愈大，百花齊放，大家可以交流。」