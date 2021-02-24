網友嘩嘩聲！鄭俊弘何雁詩愛巢竟然打造咗呢間房

近年喺大埔築愛巢嘅藝人鄭俊弘同何雁詩，舊年年底拉埋天窗，兩口子新婚生活美滿。呢日喺無綫風水節目《天天開運王》入面，搵咗堪輿學家李丞責幫佢哋睇風水，令愛巢正式曝光！見佢哋屋企五臟俱全，有闊落大廳、廚房、廁所外，仲有3間房，分別係主人房、工人房同埋一間特別打造嘅房，嗰間房真係睇到網友嘩嘩聲呀！想知間房有咩用途就要睇片喇！

韓國天團Big Bang嘅32歲隊長G-Dragon（GD）今日被爆與同門師妹BLACK PINK嘅25歲成員Jennie拍拖，韓國爆料網Dispatch公開Jennie現身GD豪宅停車場嘅照片，又話佢哋已經交往近1年。其實Jennie喺2012年曾經為GD嘅歌曲MV擔任女主角，而GD翌年推出第2張正規大碟嗰陣，亦有搵Jennie為《BLACK》一曲獻聲。即刻去片睇吓佢哋嘅互動啦！

歌手吳若希同師妹菊梓喬喺星夢惡鬥4年，曾飲恨3個「最受歡迎女歌星」獎嘅佢，瞄準「死敵」失勢，即將傾續約圖以無綫「親生女」身份重奪「一姐」之位，現年28歲嘅佢又自爆行緊長達23年嘅富貴運，連個天都鍾意佢！想睇兩女之爭最新進展，就要留意今集《繽FUN主播室》喇！