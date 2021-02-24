被網友睇好攞最受歡迎女歌星　王敏奕：我會努力！

去年加盟星夢的王敏奕，到將軍澳電視城出席「音樂永續 樂壇同享」記者會，問到何哲圖離職對她工作可有影響？她表示影響不大，趁拍劇空檔亦安排了錄歌。問到老爺曾志偉接管音樂業務對她可是很大優勢？她坦言：「我一直畀心機做好自己嘢，亦努力學唱歌、跳舞、樂器。（網友睇好你攞最受歡迎女歌星？）我會努力嘅，哈哈，畀大家睇到我嘅誠意。（但身份會唔會尷尬？）真係有留意我嘅人會知道我向來畀心機，老爺入公司係好開心嘅事，有好多好嘅諗法。」

問到可會叫埋老公曾國祥一起入無綫幫手？她笑言：「我哋不嬲自己做自己嘢。（有向老爺表達意見？）唔輪到我啦，哈哈，我都係啱啱開始，成張白紙。之前新年有見過老爺，但我哋私下好少講公事。」

無綫與三大唱片正式破冰

至於曾志偉在台上表示覺得今日好有意義，作為香港電視台要全力支持「音樂永續」計劃，不退縮，他表示這一年業界受疫情影響，登台、演唱會開不成，連商場活動都好少，希望將音樂重新出發。其後三大唱片公司代表包括Sony music 陳國威、環球黃劍濤和華納Gordon Lee上台影破冰合照。黃劍濤被爆入電視台迷路，陳國威表示第一次入無綫。志偉坦言：「希望香港嘅歌手和歌曲同以前一樣，可以去到世界各地。」回歸的何麗全被志偉介紹為「樂壇新人」，負責管理音樂。

志偉之後受訪時，透露計劃是雙贏，並透露收到不少歌手致電支持，其中一個是張學友，他說：「佢話一定嚟！但唔好只係講。」他指未與其他歌手傾細節問題，對於是否向星夢歌手派定心丸？他笑說：「一人一盒，未來會增加好多音樂節目，唔止一個，《勁歌金曲會》提早時段播，希望做好音樂節目，（《聲夢傳奇》暫停？）一定照做，會有其他唱片公司參與，參與做導師和評判，閂門選就冇意思，唔會唔做，一定做。」會否請譚詠麟參與，他說：「佢唔出名，今日瞓過龍冇嚟。」至於邀鄧智偉回巢一事，他稱不止一人，希望與更多不同創作人合作。