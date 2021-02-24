《緊急救援》似超英片　彭于晏：誰都可以做英雄

由彭于晏（Eddie）、王彥霖、辛芷蕾、陳家樂等，主演英皇電影《緊急救援》，將於2月25日在港上映，在戲中飾演救援隊長高謙的彭于晏，指自己跟該角色最大的共通點，便是熱愛自己的工作，對於有人將《緊急救援》中高謙所代表的救援隊，跟荷里活的超級英雄相題並論，他亦表認同：「我覺得誰都可以成為超級英雄，只要對這個社會有良好貢獻，像前線醫療人員、科學家、救援隊等等。（你嚮往成為超級英雄嗎？）可能電影中的高謙是吧，我自己就沒有啦，我只是個演員而已，現在當不了英雄，需要真正的英雄保護！」

談到於戲中精靈趣致的兒子聰聰（張景禕飾），Eddie說：「小孩子很純真、可愛，像頑皮的小動物，剛睡醒時很安靜，有時候卻很活潑，一切用真性情去演，感覺非常好！」

回歸自然 隨遇而安

一場疫情令大家無所適從，《緊》片的映期亦一改再改，他亦直言最想回歸自然、最真實的狀態，盡量隨遇而安，不想計劃得太遠：「我現在的心情是，不會特別把自己設定在一個計劃或框框，必須珍惜現在擁有的時間，以及和別人的相處，不需要花很多精力去思考將來；演戲是我所愛的事，但也不用特別去守護，正如你喜歡畫畫就畫畫、喜歡唱歌就唱歌一樣。」