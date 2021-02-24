見證鶼鰈情深！Ralph ＆ Ricky情侶小熊錶

Ralph Lauren全新創作的Ralph & Ricky Bear腕錶系列，設計就取材自一幀攝於1996年他與愛妻在紐約貝德福德的莊園手拖手並肩漫步的溫馨照片。（互聯網）

自1964年邂逅相戀後，美國時裝設計師Ralph Lauren一直視其愛妻Ricky為靈感繆斯，多年來不時會從這位廝守終身的伴侶身上擷取靈感去創作服飾，品牌經典袋款Ricky Bag更是以其妻命名。今回，Ralph Lauren全新創作的Ralph & Ricky Bear腕錶系列，設計就取材自一幀攝於1996年他與愛妻在紐約貝德福德的莊園手拖手並肩漫步的溫馨照片，當時二人分別身穿孖襟西裝外套及美國國旗針織衫，如今於錶盤上就由Polo Bear重現這經典一幕。

這枚直徑42毫米的Ralph & Ricky Bear腕錶，搭載瑞士製RL200自動機芯並鑲嵌26顆寶石軸承，每小時振動28,800次，動力儲存約38小時，通過透明錶底蓋更可以欣賞到機芯不同零件上的Côtes de Genève垂直條紋及環狀飾紋細節。腕錶分別推出拋光不锈鋼及玫瑰金版本，並配襯可轉換的亮紅色或海軍藍色短吻鱷魚皮革錶帶，將Ralph Lauren與愛妻鶼鰈情深的愛情以有趣玩味的方式呈現到腕錶上。