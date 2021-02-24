新版Porsche 911 GT3發表

全新992世代911 GT3配上像911 RSR及911 GT3 Cup一樣、源自賽車運動的雙搖臂前懸掛，所採用輕量化物料、空氣動力設計亦經改良提升。（互聯網）

保時捷(Porsche)全新992 世代 911 GT3日前發表。新一代911 GT3，所採用輕量化物料、空氣動力設計均獲進一步改良提升，配上像911 RSR及911 GT3 Cup一樣、源自賽車運動的雙搖臂前懸掛，令這輛融入了保時捷賽車技術、適合於街道行駛的跑車帶提升到又一新基準。

新911 GT3和跟2019年版限量911 Speedster一樣，同搭載4.0L水平對向六氣缸引擎，擁有502hp最大馬力。雖較911 Speedster少了8hp，但換上全新活塞組，帶來更敏銳精準且易於操控的油門反應與動力輸出表現。峰值扭力同為469Nm，並擁有達 9,000rpm高轉速。配搭經專門調校的七前速PDK波箱，0-100km/h 3.4秒，極速317km/h(另提供6前速手動波箱供熱血車迷選擇)。據廠方數據顯示，新911 GT3在全長20.832km的紐布靈北賽道上做出6分59.927秒的最佳單圈成績，較上一代快17秒。