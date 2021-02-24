內地票房破世界紀錄　王寶強日本街頭玩Cosplay

由王寶強、劉昊然主演電影《唐人街探案3》將於2月25日在港上映，該片有不少打鬥戲，其中一場一鏡過大場面，劇組動員逾400名群眾演員演出，動作指導更要提早1個月排戲，非常誇張。

除此之外，該片有一場於日本秋葉原拍攝的cosplay花車巡遊戲份，同樣為高難度之作，除了過百群眾演出之外，四位男主角更要大玩cosplay，王寶強和劉昊然扮中國動畫葫蘆娃兄弟、妻夫木聰披上黃金戰衣扮日本的聖鬥士星矢，至於Tony Jaa就反串，着裙仔cosplay成為史上最「黑」的櫻桃小丸子，四人走在街頭，相當搶眼！導演陳思誠直言秋葉原的拍攝，最大的危機是當地只提供2天、每日只有3個小時的拍攝時間，由早上6點到9點，所以，導演要提早構思好拍攝方式，本來首天的拍攝很順利，但第2天下雨，好彩落了半個鐘後天公作美，劇組終可如期完成。

該片於年初一在內地公映，至今票房已達人民幣41億元，而2021年2月內地的總票房高達111.64億元，創了中國電影市場單月票房新紀錄，也刷新全球單一市場單月票房紀錄，而2月最高票房電影首位為《你好，李煥英》，《唐》片則佔第二位。