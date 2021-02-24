【娛圈撞名逐個捉】天后同場較量　邊個挑沈月機？

娛樂圈唔少藝人都出現撞樣問題，好似湯洛雯同倪晨曦、糖妹同陳慧嫻、黃心穎同蔡一智，其實撞名嘅藝人都有唔少，但同名同姓就唔易喇！

天后王菲無人不曉，紅遍亞洲，曾以藝名王靖雯推出首張個人專輯《王靖雯》，喺香港樂壇大展拳腳，奠定天后地位！之後佢更成功踩過界，喺影壇留下令人印象深刻嘅腳印，經典作數之不盡！不過近呢10幾年，佢基本上絕迹香港演藝圈！

雖然天后唔再喺香港發展，但就有另一位王菲出現，佢就係現年只有24歲嘅《2019年香港小姐》亞軍兼最上鏡小姐王菲，當時佢參選時就係因為同天后撞名而受到注目！佢加入無綫後，發展都相當不俗，最近有份參演個個拍完都會紅嘅《愛．回家之開心速遞》，又喺《白色強人II》飾演索爆腫瘤科醫生，呢朵等待盛開嘅花朵，令人相當期待呀！

同上述Case一模一樣嘅仲有葉蒨文呀！曾獲譽為「四大天后」嘅林子祥太太葉蒨文（Sally）由台灣來到香港發展，叱咤風雲！雖然近年已減少露面，但不時喺社交網大方公開家庭照，早前59歲生日就大晒慶祝相，獲網民大讚凍齡有術！

同佢撞名嘅係現年28歲曾參選《2016年香港小姐》嘅Sophie，曾拍攝多套大製作包括《溏心風暴3》、《誇世代》、《宮心計2深宮計》等，而最近喺《陀槍師姐2021》中，喺酒吧向陳豪放電一幕就引起網民注意！而早前佢就同港姐王菲喺《愛．回家》合作，夠晒噱頭成功製造熱話！

性感女神邱淑貞女兒沈月現年21歲，正值青春少艾盛開時期，大個女嘅佢不時喺社交網上載靚相！新年時佢以懷舊旗袍Look向大家拜年，大騷凹凸有致身材！佢仲好鍾意Cosplay，扮過九尾狐、《男兒當入樽》 嘅赤木晴子，仲似埋蘇菲瑪素，果然係最索星二代呀！

而喺另邊廂，大陸都有個沈月，同「女神之女」差唔多大，擁有清純面孔，因新版《流星花園》飾演女主角杉菜 而爆紅，擁有日系甜美 外貌嘅佢，梳着一頭可愛短髮，早前佢上載一輯長髮古裝照，令人耳目一新，網民都大讚一樣咁靚呀！

憑《3日2夜》爆紅嘅陳詩欣（Eunice）喺節目中大晒火辣身材，私下都不時喺社交網晒性感照，大晒豐滿上圍及長腿，加埋甜美笑容真係冧死宅男！不過唔好意思，佢已經封咗盤有男友喇，不過唔使失望，佢依然繼續派軍糧唔會餓親大家！

另一個陳詩欣就係陸浩明（6號）女友Ayan喇，佢同Eunice一樣擁有Fit爆身材，雖然佢哋拍拖多年，但Ayan一直以來都好「開放」，社交網海量水着照，而6號仲會化身私人攝影師幫女友影靚相，唔怕畀人睇蝕！