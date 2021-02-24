上西怜　次世代偶像最高Body

19歲嘅上西怜，一對F奶夠嫩白，而且脹卜卜又富彈性，故被人稱為「次世代偶像最高Body」。（互聯網）

所謂虎父無犬子，有個索家姐，個妹妹都唔會差得去邊啦！日本美女偶像上西惠又索又好身材，其妹妹上西怜一樣火辣誘人，上圍更加比家姐更大更吸睛添！最近怜妹嘅活躍度大增，全因佢正在參加一場爭奪戰！

嫩白富彈性

雖然話同行如敵國，但係喺同一個圈子當中搵食，唔少人都會與同行稱兄道弟，情同手足，就以日本寫真界為例，有「日本寫真界黑鑽石」之稱嘅橋本梨菜就同犬童美梨乃好似對孖公仔咁，成日一齊吃喝玩樂。事實上，寫真界亦有唔少係親生姊妹，例如山中知惠同山中真由美、柳伊呂波同柳優里菜咁，不得不提嘅仲有上西惠，以及今日同大家見面嘅妹妹上西怜啦。

今年19歲嘅佢，青春嫩口，可愛又溫馴，唔少觀眾都大讚佢「彼女感覺強烈」。身材方面仲相當激凸，胸前嘅F奶比起家姐嘅E奶顯得更大更嫩白，而且脹卜卜又富彈性，配埋纖巧胴體真係正到暈，唔怪得被人稱為「次世代偶像最高Body」。

爭奪封面女郎

怜妹同家姐上西惠曾一同效力過大型美少女團體NMB48，家陣上西惠已經畢業並作個人發展，而怜妹至今仲係NMB48成員，更加係當中最具人氣嘅一位。上年佢開始投入發展寫真事業，年尾仲推出第一本個人寫真集《水の温度》，銷量相當理想。此外，最值得恭喜嘅係，喺上年嘅「全日本寫真偶像大獎2020」中，成功贏得「LIVE部門獎」，為怜妹作出嘅努力帶來回報。

最近佢忙於進行拉票，因為佢參加咗一個叫做「FLASH表紙争奪」嘅比賽，正同其他5位寫真女優爭奪成為雜誌嘅封面女郎！雖然其他女優好似白間美瑠咁都人氣高企，但係怜妹又後生又好身材，所以被睇高一線，希望佢可以成功榮登雜誌封面啦！

近期上西怜忙於參加「FLASH表紙争奪」，頻頻喺社交網拉票，想睇吓怜妹用咩方法拉票？就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-23-33