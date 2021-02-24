美腿吸睛　激戰更起勁

美腿嘅吸引力，實在令男人難以抗拒。至於講到同腿（Leg）有關嘅情色俚語，唔知大家又知道幾多呢？仲有想知道有幾吸睛，梗係要睇長腿脫星演出嘅作品啦！

私處毛髮

大家估吓「Leg Beard」嘅意思係乜？「Leg」解做腿，而「Beard」即係鬍鬚咁解，只係大家咪以為佢解做腳毛喎，原來佢係指女士私處嘅毛髮，後嚟更引伸到女士嘅蜜洞添！

講起同腿相關嘅情色俚語，仲有個「Leg Business」，中文解做腿部業務嘅佢，原來係個19世紀嘅情色俚語嚟，意思解做啪啪啪，相信時至今日，應該唔係好多人識喇！

腿功擦槍

俗語所謂「靚腿可以玩成晚」，之但係點樣玩成晚呢？其中就有「Leg Sex」呢種玩法，用對靚腿不斷摩擦兵器，直至發升空為止。美國有網民曾為此進行討論，認為「Leg Sex」係當女伴唔想曳曳時，為男伴解決慾火嘅最佳方法。亦有網民提議如果想令快感度提升，可以要求女伴着絲襪，摩擦嘅快感會大幅提升，事後清潔亦相當方便。

腿技超群

喺眾多美國四仔作品中，有冇美腿經典作品？梗係有啦！其中就有呢套由四仔名廠Third Degree喺2012年7月推出嘅《Legs》。四仔名導Mike Quasar執導，搵嚟Rikki Six、Skin Diamond、Samantha Ryan等長腿脫星演出，雖然係零劇情，但勝在腿技超群，加上美腿誘惑，吸睛度爆燈，2013年喺AVN頒獎禮獲提名「最佳美腿戀物作品」。其中Rikki Six憑住呢套作品獲得超強人氣，喺NightMoves頒獎禮更獲得「最佳新進脫星獎」，足證有美腿又有實力。

最強美腿

日本AV界有「最強美腿」之稱嘅橋本有菜，呢位喺1996年12月15日於東京出生嘅女優，身高166cm，擁有一對88cm長腿，2016年3月以S1專屬女優身份出道，被冠以「次世代直球偶像」稱號。不過據知情人士透露，當時S1對有菜嘅期望唔高，卻估唔到佢憑住一對長腿，喺2018年5月嘅FANZA頒獎禮擊敗高橋聖子及三上悠亞，成為「年度最優秀女優」！事實上，佢演出唔少晒腿作品，其中就有喺2019年11月推出嘅人氣作《股下88公分長腿》，至2020年3月過檔到FALENO後，人氣更係有增冇減。