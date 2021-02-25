佗B湯怡最後衝刺試婚紗　麥秋成緊張寸步不離

藝人湯怡（Kathy）與麥秋成將於明天元宵佳節註冊成為夫婦，從此甘苦與共。連日來2人為婚禮籌備作「最後衝刺」，他們被發現以黑皮褸情侶裝打扮「出巡」，全程十指緊扣。Kathy獲準夫婿呵護備至，幸福滿瀉！

懷上4個月身孕的Kathy現身時身形依然纖瘦，皮褸遮掩微隆腹部，但驟眼看來不覺是位準媽媽，步履依然輕盈，而且靚樣依舊，未有因佗B而「變醜」，據悉其妊娠反應亦漸漸減退。束上頭髮的她日前下午2時許與麥秋成現身銅鑼灣為婚紗作last fitting。

2人由助手陪同下走入張敬軒投資的禮服店，未幾發現他們現身2樓，Kathy拿起其中一套婚紗左看右看，又徵詢未婚夫意見。Kathy隨後步往試身室，而麥秋成則行近櫥窗，細看模特兒公仔身上的衣飾，相信是想為未婚妻揀選「最好的」，確保Kathy婚禮當日美絕全場！

大約逗留1小時後，2人大包小袋的離開，他們將物品放回車上後，之後往附近商場shopping。只見他們集中火力揀選鞋及珍珠首飾，覓得心頭好後即付款，再到超級市場選購日用品。此時超市內剛巧有推銷營養品的攤位，相信對孕婦及胎兒有益，2人停步與售貨員閒聊及取走營養品推銷單張研究，再步向停車場取車離開。

小倆口是日可謂收穫甚豐，麥秋成更對未婚妻緊張非常，「人盯人」寸步不離，難怪Kathy全程露出冧樣。記者事後曾嘗試聯絡準新娘，她僅以短訊回覆表示：「多謝，其他留待婚禮當日再講啦。」