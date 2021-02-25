【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十四甲辰火满日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時： 中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、出行

忌：開倉、放水、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

雜務纏身，心情煩躁，處事要分清輕重緩急。

金牛

事業運平平，做事提不起勁，幸獲同事支援。

雙子

求財不易，行事力不從心，宜打消投資念頭。

巨蟹

感情生活如沐春風，另一半向你主動獻殷勤。

獅子

忙得有點招架不住，多與人合作可紓緩壓力。

處女

若非十拿九穩，最好別投資，以免得不償失。

天秤

行動力強，即使生活中遇到問題，也不難解決。

天蠍

與人交往要控制情緒，謹言慎行，多聽意見。

人馬

可從社交中得到意外收穫，適合扮演和事老。

山羊

小心樹大招風，保持低調，凡事不要強出頭。

水瓶

投資前要進行理性評估，太心急易跌入陷阱。

雙魚

工作效率因付出努力而提升，偏財運也不錯。

【生肖運程】

相沖生肖：狗（64歲）

旺弱指數：（升）雞 財運升

（跌）狗 人緣差

鼠

努力工作也不要忽略休息，慎防出現腰痠背痛。

牛

桃花運下滑，兩性要互相尊重，以免傷感情。

虎

心態上有點懶散，影響工作進度，極易犯錯。

兔

在職人士易因小事故而分心，影響工作效率。

龍

運氣跌，人氣差，謹記待人有禮才會受尊重。

蛇

誠信十分重要，懂得遵守合約，利事業發展。

馬

做事要腳踏實地，面對競爭要懂得知己知彼。

羊

財運一般，待人要保持大方，勿太斤斤計較。

猴

求人不如求己，財務問題還是自行處理較好！

雞

事業與財運俱佳，尊重合作夥伴，無往不利。

狗

是日沖煞，人緣運下跌，易跟別人發生誤會。

豬

得同事支援，工作順利，但要知足，勿貪心。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

給想談戀愛的你

關於占卜，「甚麼時候會遇到愛我的人？」可說是最多人喜歡問的占卜問題，性格決定命運，如果你是有行動力的一群，基本上都不會守株待兔，一定會努力為自己想要的結果去爭取。

經驗告訴我，那些單身的朋友，往往都是很獨立，在工作上有一定實力，其實他/她一個人都可以過得很快樂。想談戀愛？對他/她而言可能要先不用OT、有時間「執吓個樣」先、要遇到喜歡的人等等，好像一切都不由她控制，是一個奢望，其實這些可能都只是藉口，因為他/她從沒有打開個心去跟別人了解、關心、溝通，緣分哪有機會來臨？

上次有提及12星座分了4組，包括火、土、風、水4大元素。火及風元素在相生的影響下，白羊、雙子、獅子、天秤、人馬、水瓶這些星座之間會互相吸引，因為性格都是外向型，會主動及直接表達自己的需要，一切以目標為本。所以有想談戀愛的火及風元素星座的朋友，就要主動出擊，等人來追你，可能要等多一些時間呢！

同樣地，土及水元素在相生的影響下，金牛、巨蟹、處女、天蠍、山羊、雙魚這些星座的性格較內斂，會先感受及聽從自己的聲音，被動以及不太會主導事情的發生，感覺良好很重要。對於需要穩定及安全感的土及水元素星座的朋友，可以從配合心儀對象喜歡甚麼入手，即是投其所好，因為細心及有感受力是你的優點，不要浪費這方面的天分啊！