東方日報C1：Jennie進駐GD豪宅　秘戀1年

韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）要封盤了！原來他跟全球人氣超高的女團BLACK PINK成員Jennie秘密拍拖已1年，Jennie被拍得出入GD市值6千萬的豪宅，就連其座駕也登記在男方的住所名下，融入家中，暢通無阻，女主人地位顯而易見，兩大男神女神拍拖，神之結合，震撼全球樂迷！

去年底有韓國傳媒已預告今年會有兩對巨星級情侶曝光，繼元旦日爆出《愛的迫降》CP 玄彬及孫藝珍拍拖後，現年25歲的Jennie昨日被踢爆跟32歲、同公司的GD暗交1年，令全球樂迷又驚又喜！有圖有真相，韓國爆料網Dispatch昨日公開上月31日Jennie現身GD豪宅停車場的相片，當日BLACK PINK舉行網上演唱會，Jennie被發現離開男方住所，並乘坐對方的座駕出發到表演場地。暗交以來，為保密戀情，約會地點幾乎全在家中進行。

由於男方入住的頂層公寓是有專用電梯及停車位，進出均需雙重認證，加上Jennie的座駕亦有登記在GD公寓的名下，故其行蹤不但難被發現，更可見她早已「融入家中」，儼如女主人般自出自入。

過埋未來外母嗰關

裏應外合，同為YG事務所藝人的GD和Jennie，戀情是公開的秘密，已在公司通天，如果Jennie收工後要密會男友，雙方的經理人會負責接送她到男方住所，同時更指Jennie的母親也知道戀情，知情人士透露：「Jennie的母親也有跟GD聯絡，她很感謝GD照顧女兒。」消息更指GD和Jennie也會向身邊的好友透露戀人關係，更會孖公仔出席朋友的聚會。曾說過「交往可以公開，但絕不是義務」的GD，貫徹不肯公開認愛的作風，YG事務所昨日表示因涉及藝人的私生活，所以難以確認拍拖消息。

「舊愛」珠妍知情？

男神女神拍拖當然引起廣大樂迷注意，同時更有不少粉絲偵探上身，翻出他們愛的足迹，包括發現GD曾佩戴象徵女友的「J」字手鏈，有時發文更會配上撲克牌J的表情符號，加上去年BLACK PINK錄音時，向來低調的GD突然現身錄音室探班，可見他也算是愛得高調。身為前輩的GD，和師妹Jennie早年曾合作，2012年Jennie曾擔任GD的《That XX》MV女主角，翌年合唱歌曲《Black》，當時Jennie已「表露心迹」，說視對方為偶像，而GD則回敬指女方是其靈感來源！

大部分網民認為2人十分登對，但最耐人尋味的是和GD傳緋聞長達3年的前After School成員珠妍，在戀情曝光前的8小時，於凌晨時分突然在社交網上載加拿大劇集《勇敢的安妮》的截圖，圖中對白說：「根據我的經驗，只要打定主意，任何事情都可以很愉快，但你得很堅定決心才行！」即被外間揣測她可能一早知道「舊愛」的戀情會曝光，意有所指是時候跟男方割席。

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