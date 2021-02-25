北海道成吉思汗烤肉　羊肉控首選

【特約報道】無論有無讀過中史，相信大家對成吉思汗這個歷史人物，或多或少都有點印象。原來除了打仗，他的名字和烤肉都能扯上關係。近日在銅鑼灣開設的「燒肉酒場」，就以北海道成吉思汗烤肉作主打。相傳日本人在明治時期，為了自己自給自足和保暖，就在北海道推行百萬隻綿羊計劃，除了生產羊毛，還有大量羊肉。同時間在中國東北工作的日本人，將羊肉串的做法帶回日本，經改良後就變做成吉思汗羊肉燒烤。吃時只要在圓拱形燒肉盤上抹油，周邊擺放蔬菜，然後放羊肉來吃便成。

店內選用紐西蘭和蒙古入口的新鮮羊肉，當中有不少罕見的部位。如紐西蘭羊軟骨，質感和雞軟骨差不多，爽脆又有羊味，而且限量供應，因都是師傅從羊架上修切出帶軟骨的一層薄塊，師傅說最好兩星期前預訂。此外有脂肪豐富紐西蘭連骨羊腿，骨肉分離後再燒烤，肉嫩鮮甜、濃而不羶。味道較濃烈的蒙古羊卷肉，會先抹上燒肉汁去腥，再配自家製鹽醬，油香而不膩，入口富質感。另外還有少見的新鮮黑草羊內臟，如羊肺，羊心，羊肚和羊肝，因只可限量供應，最好先預訂。還有主廚用羊骨熬製湯底的羊湯烏冬和羊湯茶漬飯，絕對是羊肉控的首選。

除此之外，還有其他如壼漬牛肋條、厚切牛舌、柚子雞腿肉和阿波尾雞胸軟骨等選擇，吃時加點秘製的香料調味粉、燒肉汁、檸檬或炒洋葱粒，風味更佳。放在燒肉盤上的洋葱是無限添加的，一邊燒一邊吸收肉汁，洋葱都變成主角呢！

為了讓客人品味最佳燒肉，店內特別設計了幾款水果燒酎，包括鮮橙、西柚和檸檬3款口味，以雪至結冰的水果代替一般冰塊，酸甜的味道，開胃又解膩，不好酒的也可改為汽水，清新好味。

燒肉酒場

地址：銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下4號舖

查詢電話：8481 9684

營業時間：12:00pm至 11:00pm（星期一至日）